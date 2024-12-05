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Банковская тайна — что нужно знать о 1000 грн от государства

5 декабря 2024 10:54
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Тысяча от Зеленского — раскрывается ли банковская тайна при оформлении
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 декабря украинцы получили возможность оформить 1000 грн финансовой помощи от государства. Поскольку заявка на получение выплаты подается в "Дії" на карточку "Национального кэшбека", на фоне последних новостей возникает вопрос о сохранении банковской тайны клиентов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, раскрывает ли банковскую тайну оформление 1000 грн от Зеленского.

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Согласно постановлению КМУ № 952 от 20 августа 2024 года, банк может передавать данные о ваших платежах с определенных счетов в специальную информационную систему, используемую для участия в программе "Национальный кэшбек". То есть при оформлении договора на участие в программе клиент позволяет использовать свои личные данные для обслуживания в рамках нее.

Поскольку денежная помощь в размере 1000 грн оформляется на карточку "Национальный Кэшбэк", то при ее оформлении придется предоставить соответствующее разрешение.

В то же время банки уверяют, что передается только информация о транзакциях расходов или возвратах товаров в магазинах, зарегистрированных как продавцы украинских товаров. В то же время какие-либо другие данные не разглашаются.

Также украинцы должны знать, что даже если закрыть карточку "Национальный кэшбек", то они не смогут отказаться от раскрытия банковской тайны, поскольку условия договора распространяются и на другие карты банка.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в договоре на оформление карты "Национальный кэшбек" в ПриватБанке есть пункт, в котором клиент дает разрешение на раскрытие его банковской тайны. Эта карточка оформляется для получения 1000 грн от Зеленского.

Также мы писали, что украинцы сталкиваются с проблемами, по которым они не могут получить 1000 грн финансовой помощи в "Дії". После подачи заявки деньги на карточке не появляются.

деньги єПідтримка Дія банковская тайна кэшбэк тысяча Зеленского

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