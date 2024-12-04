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ПриватБанк звинуватили у розкритті банківської таємниці — деталі

4 грудня 2024 15:44
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Картка "Національний кешбек" у ПриватБанку — які пункти в договорі хвилюють українців
Людина входить до відділення ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Серед українців ходили чутки про те, що відкриття картки "Національний кешбек" розкриє їхню банківську таємницю для всіх. Острахи були недаремними, оскільки в договорі оформлення картки в ПриватБанку клієнти дають згоду на розкриття своїх даних.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський в Telegram.

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Що не так з карткою "Національний кешбек"

Гороховський поділився посиланням на договір оформлення картки в ПриватБанку.

Олег Гороховский обвинил ПриватБанк в раскрытии банковской тайны
Олег Гороховський про договір на оформлення картки "Національний кешбек" в ПриватБанку. Фото: скриншот

В ньому особливої уваги заслуговує пункт 8.7, в якому йдеться про дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Пункт о раскрытии банковской тайны при оформлении карты "Национальный кэшбэк"
Пункт про розкриття банківської таємниці при оформленні картки "Національний кешбек". Фото: скриншот

Зокрема, йдеться про те, що з підписанням заяви клієнт таким чином надає дозвіл банку на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю. Нагадаємо, що ця картка оформлюється для отримання 1000 грн фінансової допомоги від держави в "Дії", а також щомісячного кешбеку за купівлю товарів українського виробництва.

Що про це кажуть в ПриватБанку

Пресслужба банку повідомила, що вони, як і всі учасники програми "Національний кешбек", передають за картками лише інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів. За їхніми словами, інші операції чи дані клієнтів не передаються.

Ответ ПриватБанка относительно раскрытия банковской тайны
Відповідь ПриватБанку щодо розкриття банківської таємниці. Фото: скриншот

Чи є в постанові КМУ пункт щодо дозволу на розкриття банківської таємниці

Дійсно, за словами народного депутата України Ярослава Железняка, в постанові КМУ №952 від 20 серпня 2024 року є пункт про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці.

Ярослав Железняк показал пункт из постановления КМУ относительно банковской тайны
Ярослав Железняк показав пункт з постанови КМУ щодо банківської таємниці. Фото: скриншот

За його словами, якщо клієнти погоджуються брати гроші, то й погоджуються на передавання інформації, яка становить банківську таємницю.

Нагадаємо, ПриватБанк прибрав основні тарифи для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють у сфері IT. Зараз відкриття та ведення бізнес-рахунків є безплатним, а всі основні послуги, пов'язані з обслуговуванням рахунків і корпоративних карток, нічого не коштують.

Також ми писали, що українські військові мають право на широкий спектр державних пільг. З іншого боку, українські військовослужбовці та члени їхніх родин можуть отримати додаткову підтримку від уряду, а також скористатися особливими пільгами при обслуговуванні кредиту в ПриватБанку.

ПриватБанк гроші monobank банківські карти клієнти банківська таємниця

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