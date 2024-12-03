Нацкешбек у листопаді — скільки коштів накопичили українці за купівлю товарів

Українські товари у магазині. Фото: madeinukraine.gov.ua

В Україні програма "Національний кешбек" стає дедалі популярнішою. У листопаді 2024 року її учасники накопичили удвічі більше коштів за купівлю вітчизняних товарів.

Такі дані навели у Міністерстві економіки.

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Як розповіли у Мінекономіки, програма у третій місяць своєї дії дозволила накопичити громадянам більш ніж 250 млн грн, що вдвічі більше проти попереднього місяця. Загалом у програмі беруть участь більш ніж 4 млн громадян.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість учасників програми, а також сума отриманої компенсації, продовжує стабільно зростати.

"Програма створює комплексний ефект: громадяни отримують фінансову підтримку у вигляді 10% кешбеку, держава отримує податки на Збройні сили, місцеві виробники мають замовлення і створюють робочі місця", — повідомила глава Мінекономіки.

Очікується, що у грудні відбудеться виплата кешбеку за листопад. Компенсовані кошти не підлягають оподаткуванню.

Для того, щоб вчасно отримати кошти, потрібно активувати картку для виплат у мобільному застосунку "Дія". Для цього необхідно перейти у розділ "Сервіси", обрати Нацкешбек і наявну картку для виплат кешбеку. У разі відсутності картки — Дія дозволить відкрити її через застосунок одного з банків.

У Мінекономіки нагадали, що у програмі "Національний кешбек" беруть участь провідні торговельні мережі, аптеки, АЗС, велика кількість регіональних мереж та невеликих магазинів. Загалом у програмі беруть участь 1,6 тис. виробників. Кешбек поширюється на 340 тисяч позицій товарів українського виробництва.

Як отримати та на що можна витратити кешбек

Кешбек у 10% нараховують за купівлю товарів українського виробництва. Їх маркують спецпозначками на полицях чи цінниках, щоб споживачі могли самі орієнтуватися. Також є наліпки на вході в магазин, якщо діє програма "Нацкешбек". Для перевірки наявності кешбеку можна скористатися сканером штрихкодів у "Дії".

Компенсовані кошти можна використати на оплату: комунальних, медичних, транспортних послуг, донати на підтримку ЗСУ, військові облігації.

Нагадаємо, серед найбільш популярних товарів за програмою Нацкешбек — хліб, солодощі, молочні продукти, солодкі напої, м’ясо, косметика та побутові товари.

Також ми писали, що в "Ощадбанку" порадили, як вчинити, якщо кошти за програмою "Нацкешбек" не надійшли. Це може мати кілька причин.