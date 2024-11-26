Проблемы с Национальным кэшбэком – на что жалуются украинцы

Украинские товары в магазине. Фото: Threads/скриншот

Украинцы с сентября принимают участие в государственной программе "Национальный кэшбэк", которая предусматривает выплату компенсации за покупку товаров отечественного производства. Процесс уже более-менее отлажен, но все еще возникают сложности с открытием карт, начислением денег, отражением суммы и т.п.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими подводными камнями сталкиваются украинцы.

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Что нужно знать о программе "Национальный кэшбэк"

Она заработала в начале сентября, а первые выплаты поступали участникам в период с 22 по 31 октября. В рамках программы "Купи украинское" граждане могут поддерживать отечественный бизнес, получая кэшбэк в размере до 10% за каждую покупку.

Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо активировать "Национальный кэшбэк" в Дії, открыть специальную виртуальную карточку в одном из банков, выбрать счет для оплаты, привязав его к мобильному приложению. После этого остается только использовать карту в магазинах, а компенсация будет "капать" на цифровой счет.

Кэшбэк можно тратить на разнообразные нужды, в частности коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, медицинские товары, отдых и развлечения (книги, кино, театр и т.д.). Плюс можно отправить донат на любой сбор. Так что вариантов, куда девать лишние деньги, немало.

Подводные камни программы

К сожалению, многие украинцы жалуются на проблемы с "Национальным кэшбэком". В сентябре-октябре недовольных участников было больше, поскольку процесс начисления средств тестировался и настраивался. В ноябре, когда произошла уже вторая выплата компенсации, жалоб и недостатков стало меньше. Но до сих пор в сети Интернет появляются возмутительные комментарии людей, которые не смогли разобраться с функционалом или столкнулись с непреодолимой проблемой.

Один из распространенных подводных камней — деньги не поступают на карточку. Потребители продолжают выбирать украинскую продукцию, отказываясь от импортных товаров, но счет остается пустым.

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот

Украинцы не могут настроить кэшбэк. Фото: скриншот 1/7 ​ 7

Причины могут быть разные, например технические неисправности. Впрочем, часто вина лежит на пользователях, которые ошиблись в алгоритме действий или неправильно подключили банковские карты. По условиям программы, чтобы кэшбэк начислялся беспрепятственно, необходимо рассчитываться в магазине именно той картой, которую подключили к Дії. То есть нельзя подвязать счет ПриватБанка, а платить за товары картой Ощадбанка.

Еще один важный нюанс — кэшбэк не работает с подакцизной продукцией, то есть сигаретами и алкогольными напитками. За эти товары компенсация не предусмотрена. Плюс следует понимать, что максимальную сумму 3 000 грн в месяц удастся накопить при покупке изделий на 30 000 грн. И это только украинских производителей. Поэтому не стоит рассчитывать на большие финансовые возвраты, учитывая среднюю зарплату в Украине.

Доступ к информации через "Национальный кэшбэк". Фото: скриншот

Доступ к информации через "Национальный кэшбэк". Фото: скриншот

Доступ к информации через "Национальный кэшбэк". Фото: скриншот

Доступ к информации через "Национальный кэшбэк". Фото: скриншот

Доступ к информации через "Национальный кэшбэк". Фото: скриншот

Доступ к информации через "Национальный кэшбэк". Фото: скриншот 1/6 ​ 6

Кстати, многие граждане считают, что программа "Национальный кэшбэк" нарушает банковскую тайну, поскольку участники должны предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт. Дія использует полученную информацию для начисления выплат, но не сохраняет и не передает посторонним лицам. Поэтому мнение о разглашении конфиденциальных данных ошибочное и безосновательное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые клиенты Ощадбанка столкнулись с проблемой оформления виртуальной карты для зачисления денег. Пользователям не удалось завершить операцию в мобильном приложении, чтобы открыть карту "Национального кэшбэка".

Также мы писали, что зимой все украинцы смогут получить по 1 000 грн от государства в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Деньги поступят на карточку "Национального кэшбєка". ПриватБанк даже введет дополнительный кэшбэк в размере 10%.