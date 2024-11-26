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Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

26 листопада 2024 10:05
Володимир Мололкін - редактор
Зимова єПідтримка — як отримати 1000 грн і кешбек 10% від ПриватБанку
Картка ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

З 1 грудня українцям почнуть виплачувати грошову допомогу 1000 грн в рамках програми "Зимової єПідтримки" від держави. Гроші можна буде отримати на картку "Національний кешбек" ПриватБанку з додатковим кешбеком у розмірі 10%.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Клієнти ПриватБанку, які мають картку "Національний кешбек" від установи та проживають на території України, мають можливість отримати одноразову державну допомогу "Зимова єПідтримка" в розмірі 1000 грн.

Уряд повідомив, що ця допомога від держави є одноразовою. Заявки на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка" будуть прийматися у застосунку "Дія" з початку грудня. Щоб отримати допомогу, потрібно буде вибрати послугу "Зимова єПідтримка", подати заявку та очікувати зарахування коштів на картку "Національний кешбек" ПриватБанку.

Виплату зможуть отримати й діти. Один з батьків може замовити її через "Дію" на свою картку "Національний кешбек" для кожної своєї дитини.

Як відкрити картку "Національний кешбек" в ПриватБанку

Відкрити спеціальну цифрову картку за програмою можна безплатно у додатку "Приват24" за декілька кроків.

Для цього потрібно:

  • оновити або встановити додаток "Приват24";
  • на головному екрані під вашою наявною карткою буде пропозиція щодо створення картки "Національний кешбек";
  • ознайомтеся з документами та підпишіть їх за допомогою SmartID або коду із SMS;
  • після оформлення картки перейдіть у застосунок "Дія";
  • у розділі "Сервіси" — "Національний кешбек" виберіть картку ПриватБанку.

На що можна витратити кошти "Зимової єПідтримки"

Виплати від держави можна витратити українські товари та послуги як онлайн, так і офлайн до кінця 2025 року. Серед доступних категорій витрат:

  • донати на ЗСУ та благодійні цілі;
  • оплата комунальних послуг;
  • лікарські засоби;
  • українські книжки;
  • медичні послуги;
  • освітні послуги;
  • квитки на транспорт;
  • мобільний зв'язок;
  • страхування;
  • квитки на вистави, у театри тощо.

З цих витрат клієнти ПриватБанку зможуть отримати додаткові 10% кешбеку, якщо активують відповідну пропозицію в програмі лояльності "Привіт" у Приват24.

Нагадаємо, Кабмін схвалив план президента Зеленського надати українцям 1000 грн. Загалом на реалізацію виплати грошової допомоги буде виділено 5 млрд грн.

Також ми писали, що українці останнім часом висловлюють незадоволення ініціативою президента України щодо надання одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". У петиціях до уряду, які набирають підтримку, люди пропонують спрямувати ці кошти на підтримку військових, реабілітацію ветеранів і захист незахищених груп людей.

ПриватБанк єПідтримка грошова допомога кешбек тисяча Зеленського

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