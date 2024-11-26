Зимова єПідтримка — як отримати 1000 грн і кешбек 10% від ПриватБанку

Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати
З 1 грудня українцям почнуть виплачувати грошову допомогу 1000 грн в рамках програми "Зимової єПідтримки" від держави. Гроші можна буде отримати на картку "Національний кешбек" ПриватБанку з додатковим кешбеком у розмірі 10%.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Українці зможуть отримати 1000 грн та додатковий кешбек 10% від ПриватБанку
Клієнти ПриватБанку, які мають картку "Національний кешбек" від установи та проживають на території України, мають можливість отримати одноразову державну допомогу "Зимова єПідтримка" в розмірі 1000 грн.
Уряд повідомив, що ця допомога від держави є одноразовою. Заявки на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка" будуть прийматися у застосунку "Дія" з початку грудня. Щоб отримати допомогу, потрібно буде вибрати послугу "Зимова єПідтримка", подати заявку та очікувати зарахування коштів на картку "Національний кешбек" ПриватБанку.
Виплату зможуть отримати й діти. Один з батьків може замовити її через "Дію" на свою картку "Національний кешбек" для кожної своєї дитини.
Як відкрити картку "Національний кешбек" в ПриватБанку
Відкрити спеціальну цифрову картку за програмою можна безплатно у додатку "Приват24" за декілька кроків.
Для цього потрібно:
- оновити або встановити додаток "Приват24";
- на головному екрані під вашою наявною карткою буде пропозиція щодо створення картки "Національний кешбек";
- ознайомтеся з документами та підпишіть їх за допомогою SmartID або коду із SMS;
- після оформлення картки перейдіть у застосунок "Дія";
- у розділі "Сервіси" — "Національний кешбек" виберіть картку ПриватБанку.
На що можна витратити кошти "Зимової єПідтримки"
Виплати від держави можна витратити українські товари та послуги як онлайн, так і офлайн до кінця 2025 року. Серед доступних категорій витрат:
- донати на ЗСУ та благодійні цілі;
- оплата комунальних послуг;
- лікарські засоби;
- українські книжки;
- медичні послуги;
- освітні послуги;
- квитки на транспорт;
- мобільний зв'язок;
- страхування;
- квитки на вистави, у театри тощо.
З цих витрат клієнти ПриватБанку зможуть отримати додаткові 10% кешбеку, якщо активують відповідну пропозицію в програмі лояльності "Привіт" у Приват24.
Нагадаємо, Кабмін схвалив план президента Зеленського надати українцям 1000 грн. Загалом на реалізацію виплати грошової допомоги буде виділено 5 млрд грн.
Також ми писали, що українці останнім часом висловлюють незадоволення ініціативою президента України щодо надання одноразової допомоги в розмірі 1000 грн через програму "єПідтримка". У петиціях до уряду, які набирають підтримку, люди пропонують спрямувати ці кошти на підтримку військових, реабілітацію ветеранів і захист незахищених груп людей.
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