Зимняя єПідтримка — как получить 1000 грн и кешбэк 10% от ПриватБанка

Новый бонус от ПриватБанка — как получить кэшбек за госвыплаты
С 1 декабря украинцы начнут получать денежную помощь 1000 грн в рамках программы "Зимняя єПідтримка" от государства. Деньги можно будет получить на карту "Национальный кешбэк" ПриватБанка с дополнительным кешбэком в размере 10%.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Украинцы могут получить 1000 грн и дополнительный кешбэк 10% от ПриватБанка
Клиенты ПриватБанка, имеющие карточку "Национальный кешбэк" от учреждения и проживающие на территории Украины, имеют возможность получить единовременную государственную помощь "Зимняя єПідтримка" в размере 1000 грн.
Правительство сообщило, что эта помощь от государства является одноразовой. Заявки на получение помощи по программе "Зимняя єПідтримка" будут приниматься в приложении "Дія" с начала декабря. Чтобы получить помощь, нужно будет выбрать услугу "Зимняя єПідтримка", подать заявку и ожидать зачисления средств на карточку "Национальный кешбэк" ПриватБанка.
Выплаты смогут получить и дети. Один из родителей может заказать ее через "Дію" на свою карточку "Национальный кешбэк" для каждого своего ребенка.
Как открыть карту "Национальный кешбэк" в ПриватБанке
Открыть специальную цифровую карту по программе можно бесплатно в приложении "Приват24" в несколько шагов.
Для этого нужно:
- обновить или установить приложение "Приват24";
- на главном экране под вашей имеющейся картой будет предложение о создании карты "Национальный кешбэк";
- ознакомьтесь с документами и подпишите их с помощью SmartID или кода из SMS;
- после оформления карты перейдите в приложение "Дія";
- в разделе "Сервисы" — "Национальный кешбэк" выберите карту ПриватБанка.
На что можно потратить средства "Зимней єПідтримки"
Выплаты от государства можно потратить на украинские товары и услуги как онлайн, так и офлайн до конца 2025 года. Среди доступных категорий расходов:
- донаты на ВСУ и благотворительные цели;
- оплата коммунальных услуг;
- лекарственные средства;
- украинские книги;
- медицинские услуги;
- образовательные услуги;
- билеты на транспорт;
- мобильная связь;
- страхование;
- билеты на представления, в театры и т.д.
Из этих расходов клиенты ПриватБанка смогут получить дополнительные 10% кешбэка, если активируют соответствующее предложение в программе лояльности "Привет" в Приват24.
Напомним, Кабмин одобрил план президента Зеленского предоставить украинцам 1000 грн. В общей сложности на реализацию выплаты денежной помощи будет выделено 5 млрд грн.
Также мы писали, что украинцы в последнее время выражают недовольство инициативой президента Украины о предоставлении единовременной помощи в размере 1000 грн по программе "єПідтримка". В набирающих поддержку петициям к правительству люди предлагают направить эти средства в поддержку военных, реабилитацию ветеранов и защиту уязвимых групп людей.
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