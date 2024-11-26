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Новый бонус от ПриватБанка — как получить кэшбек за госвыплаты

26 ноября 2024 10:05
Владимир Мололкин - редактор
Зимняя єПідтримка — как получить 1000 грн и кешбэк 10% от ПриватБанка
Карта ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря украинцы начнут получать денежную помощь 1000 грн в рамках программы "Зимняя єПідтримка" от государства. Деньги можно будет получить на карту "Национальный кешбэк" ПриватБанка с дополнительным кешбэком в размере 10%.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Клиенты ПриватБанка, имеющие карточку "Национальный кешбэк" от учреждения и проживающие на территории Украины, имеют возможность получить единовременную государственную помощь "Зимняя єПідтримка" в размере 1000 грн.

Правительство сообщило, что эта помощь от государства является одноразовой. Заявки на получение помощи по программе "Зимняя єПідтримка" будут приниматься в приложении "Дія" с начала декабря. Чтобы получить помощь, нужно будет выбрать услугу "Зимняя єПідтримка", подать заявку и ожидать зачисления средств на карточку "Национальный кешбэк" ПриватБанка.

Выплаты смогут получить и дети. Один из родителей может заказать ее через "Дію" на свою карточку "Национальный кешбэк" для каждого своего ребенка.

Как открыть карту "Национальный кешбэк" в ПриватБанке

Открыть специальную цифровую карту по программе можно бесплатно в приложении "Приват24" в несколько шагов.

Для этого нужно:

  • обновить или установить приложение "Приват24";
  • на главном экране под вашей имеющейся картой будет предложение о создании карты "Национальный кешбэк";
  • ознакомьтесь с документами и подпишите их с помощью SmartID или кода из SMS;
  • после оформления карты перейдите в приложение "Дія";
  • в разделе "Сервисы" — "Национальный кешбэк" выберите карту ПриватБанка.

На что можно потратить средства "Зимней єПідтримки"

Выплаты от государства можно потратить на украинские товары и услуги как онлайн, так и офлайн до конца 2025 года. Среди доступных категорий расходов:

  • донаты на ВСУ и благотворительные цели;
  • оплата коммунальных услуг;
  • лекарственные средства;
  • украинские книги;
  • медицинские услуги;
  • образовательные услуги;
  • билеты на транспорт;
  • мобильная связь;
  • страхование;
  • билеты на представления, в театры и т.д.

Из этих расходов клиенты ПриватБанка смогут получить дополнительные 10% кешбэка, если активируют соответствующее предложение в программе лояльности "Привет" в Приват24.

Напомним, Кабмин одобрил план президента Зеленского предоставить украинцам 1000 грн. В общей сложности на реализацию выплаты денежной помощи будет выделено 5 млрд грн.

Также мы писали, что украинцы в последнее время выражают недовольство инициативой президента Украины о предоставлении единовременной помощи в размере 1000 грн по программе "єПідтримка". В набирающих поддержку петициям к правительству люди предлагают направить эти средства в поддержку военных, реабилитацию ветеранов и защиту уязвимых групп людей.

ПриватБанк єПідтримка денежная помощь кэшбэк тысяча Зеленского

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