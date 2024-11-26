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Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці

26 листопада 2024 17:11
Єлизавета Супівська - редактор
Проблеми з Національним кешбеком – на що скаржаться українці
Українські товари в магазині. Фото: Threads/скриншот
Єлизавета Супівська - редактор

Українці з вересня беруть участь у державній програмі "Національний кешбек", яка передбачає виплату компенсації за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Процес уже більш-менш налагоджений, але досі виникають складнощі з відкриттям карток, нарахуванням коштів, відображенням суми тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими підводними каменями стикаються українці.

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Що треба знати про програму "Національний кешбек"

Вона запрацювала на початку вересня, а перші виплати надходили учасникам у період з 22 по 31 жовтня. В межах програми "Купуй українське" громадяни мають змогу підтримувати вітчизняний бізнес, натомість отримуючи кешбек у розмірі до 10% за кожну покупку.

Аби приєднатися до ініціативи, необхідно активувати "Національний кешбек" в "Дії", відкрити спеціальну віртуальну картку в одному з банків, обрати рахунок для оплати, прив’язавши його до мобільного застосунку. Після цього залишається тільки використовувати карту в магазинах, а компенсація "капатиме" на цифровий рахунок.

Кешбек можна витрачати на різноманітні потреби, зокрема комунальні послуги, проїзд у громадському транспорті, медичні товари, відпочинок і розваги (книги, кіно, театр тощо). Плюс можна відправити донат на будь-який збір. Тож варіантів, куди подіти зайві гроші, чимало.

Підводні камені програми  

На жаль, чимало українців скаржаться на проблеми з "Національним кешбеком". У вересні-жовтні незадоволених учасників було більше, оскільки процес нарахування коштів тестували і налаштовували. В листопаді, коли відбулася вже друга виплата компенсації, скарг і недоліків поменшало. Але досі в мережі Інтернет з’являються обурливі коментарі людей, які не змогли розібратися з функціоналом або стикнулися з непоборною проблемою.

Один із поширених підводних каменів — гроші не поступають на картку. Споживачі продовжують обирати українську продукцію, відмовляючись від імпортних товарів, але рахунок залишається порожнім.    

  • Нацкешбек скарга
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 2
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 3
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 4
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 5
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 6
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 7
    Українці не можуть налаштувати кешбек. Фото: скриншот
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Причини можуть бути різні, наприклад, технічні несправності. Втім часто провина лежить на користувачах, які помилилися в алгоритмі дій або неправильно підключили банківські картки. За умовами програми, щоб кешбек нараховувався безперешкодно, необхідно розраховуватися в магазині саме тією карткою, яку під’єднали до "Дії". Тобто не можна підв’язати рахунок ПриватБанку, а платити за товари карткою Ощадбанку.

Ще один важливий нюанс — кешбек не працює з підакцизною продукцією, тобто сигаретами та алкогольними напоями. За ці товари компенсація не передбачена. Плюс треба розуміти, що максимальну суму 3 000 грн на місяць вдасться накопичити за умови купівлі виробів на 30 000 грн. І це тільки українського виробника. Тому не варто розраховувати на великі фінансові повернення, враховуючи середню зарплату в Україні.

  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 8
    Доступ до інформації через "Національний кешбек". Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 9
    Доступ до інформації через "Національний кешбек". Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 10
    Доступ до інформації через "Національний кешбек". Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 11
    Доступ до інформації через "Національний кешбек". Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 12
    Доступ до інформації через "Національний кешбек". Фото: скриншот
  • Національний кешбек — з якими проблемами стикаються українці - фото 13
    Доступ до інформації через "Національний кешбек". Фото: скриншот
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До речі, багато громадян вважають, що програма "Національний кешбек" порушує банківську таємницю, оскільки учасники повинні надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток. "Дія" використовує отриману інформацію для нарахування виплати, але не зберігає і не передає стороннім особам. Тож думка про розголошення конфіденційних даних хибна і безпідставна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі клієнти Ощадбанку стикнулися з проблемою оформлення віртуальної картки для зарахування коштів. Користувачам не вдалося завершити операцію в мобільному додатку, щоб відкрити карту "Національного кешбека".   

Також ми писали, що взимку всі українці зможуть отримати по 1 000 грн від держави в рамках програми "Зимова єПідтримка". Кошти надійдуть на картку "Національного кешбека". ПриватБанк навіть запровадить додатковий кешбек у розмірі 10%.

товари гроші компенсація покупки скарги кешбек

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