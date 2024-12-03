Нацкешбэк в ноябре — сколько средств накопили украинцы за покупку товаров

Украинские товары в магазине Фото: madeinukraine.gov.ua

В Украине программа "Национальный кешбэк" становится все более популярной. В ноябре 2024 года ее участники накопили вдвое больше за покупку отечественных товаров.

Такие данные привели в Министерстве экономики.

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Как рассказали в Минэкономики, программа в третий месяц своего действия позволила накопить гражданам более 250 млн грн, что вдвое больше против предыдущего месяца. Всего в программе принимают участие более 4 млн граждан.

По словам Министра экономики Юлии Свириденко, количество участников программы, а также сумма полученной компенсации продолжает стабильно расти.

"Программа создает комплексный эффект: граждане получают финансовую поддержку в виде 10% кешбэка, государство получает налоги на вооруженные силы, местные производители имеют заказы и создают рабочие места", — сообщила глава Минэкономики.

Ожидается, что в декабре произойдет выплата кешбэка за ноябрь. Компенсированные средства не подлежат налогообложению.

Для того, чтобы вовремя получить средства, нужно активировать карту для выплат в мобильном приложении "Дія". Для этого необходимо перейти в раздел "Сервисы", выбрать Нацкешбэк и имеющуюся карту для выплат кешбэка. В случае отсутствия карты — Дія позволит открыть ее через приложение одного из банков.

В Минэкономики напомнили, что в программе "Национальный кешбэк" принимают участие ведущие торговые сети, аптеки, АЗС, большое количество региональных сетей и небольших магазинов. В целом программе участвует 1,6 тыс. производителей. Кешбєк распространяется на 340 тыс. позиций товаров украинского производства.

Как получить и на что можно потратить кешбэк

Кешбэк в 10% начисляется за покупку товаров украинского производства. Их маркируют спецметками на полках или ценниках, чтобы потребители могли сами ориентироваться. Также есть наклейки на входе в магазин, если действует программа "Нацкешбэк". Для проверки наличия кешбэка можно воспользоваться сканером штрихкодов в Дії.

Компенсированные средства можно использовать для оплаты: коммунальных, медицинских, транспортных услуг, на донаты в поддержку ВСУ, военные облигации.

Напомним, среди наиболее популярных товаров по программе Нацкешбек — хлеб, сладости, молочные продукты, сладкие напитки, мясо, косметика и бытовые товары.

Также мы писали, что в "Ощадбанке" посоветовали, как поступить, если средства по программе "Нацкешбэк" не пришли. Это может иметь несколько причин.