Карта "Национальный кэшбэк" в ПриватБанке — какие пункты в договоре волнуют украинцев

ПриватБанк обвинили в раскрытии банковской тайны — детали
Среди украинцев ходили слухи, что открытие карты "Национальный кэшбек" раскроет их банковскую тайну для всех. Страхи были не напрасными, поскольку в договоре оформления карты в ПриватБанке клиенты дают согласие на раскрытие своих данных.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.
Что не так с карточкой "Национальный кэшбек"
Гороховский поделился ссылкой на договор оформления карты в ПриватБанке.
В нем особого внимания заслуживает пункт 8.7, в котором говорится о разрешении на раскрытие банковской тайны.
В частности, речь идет о том, что с подписанием заявления клиент таким образом дает разрешение банку на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну. Напомним, что эта карта оформляется для получения 1000 грн финансовой помощи от государства в "Дії", а также ежемесячного кэшбека за покупку товаров украинского производства.
Что об этом говорят в ПриватБанке
Пресс-служба банка сообщила, что они, как и все участники программы "Национальный кэшбек", передают по карточкам только информацию о транзакциях расходов или возвратах товаров в магазинах, зарегистрированных как продавцы украинских товаров. По их словам, другие операции или данные клиентов не передаются.
Есть ли в постановлении КМУ пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны
Действительно, по словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, в постановлении КМУ №952 от 20 августа 2024 года есть пункт о получении разрешения на раскрытие банковской тайны.
По его словам, если клиенты соглашаются брать деньги, то и соглашаются на передачу информации, составляющей банковскую тайну.
Напомним, ПриватБанк убрал основные тарифы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих в сфере IT. Сейчас открытие и ведение бизнес-счетов бесплатно, а все основные услуги, связанные с обслуживанием счетов и корпоративных карт, ничего не стоят.
Также мы писали, что украинские военные имеют право на широкий спектр государственных льгот. С другой стороны, украинские военнослужащие и члены их семей могут получить дополнительную поддержку от правительства, а также воспользоваться особыми льготами при обслуживании кредита в ПриватБанке.
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