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ПриватБанк обвинили в раскрытии банковской тайны — детали

4 декабря 2024 15:44
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Карта "Национальный кэшбэк" в ПриватБанке — какие пункты в договоре волнуют украинцев
Человек входит в отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Среди украинцев ходили слухи, что открытие карты "Национальный кэшбек" раскроет их банковскую тайну для всех. Страхи были не напрасными, поскольку в договоре оформления карты в ПриватБанке клиенты дают согласие на раскрытие своих данных.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Гороховский поделился ссылкой на договор оформления карты в ПриватБанке.

Олег Гороховский обвинил ПриватБанк в раскрытии банковской тайны
Олег Гороховский о договоре на оформление карты "Национальный кэшбек" в ПриватБанке. Фото: скриншот

В нем особого внимания заслуживает пункт 8.7, в котором говорится о разрешении на раскрытие банковской тайны.

Пункт о раскрытии банковской тайны при оформлении карты "Национальный кэшбэк"
Пункт о раскрытии банковской тайны при оформлении карты "Национальный кэшбек". Фото: скриншот

В частности, речь идет о том, что с подписанием заявления клиент таким образом дает разрешение банку на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну. Напомним, что эта карта оформляется для получения 1000 грн финансовой помощи от государства в "Дії", а также ежемесячного кэшбека за покупку товаров украинского производства.

Что об этом говорят в ПриватБанке

Пресс-служба банка сообщила, что они, как и все участники программы "Национальный кэшбек", передают по карточкам только информацию о транзакциях расходов или возвратах товаров в магазинах, зарегистрированных как продавцы украинских товаров. По их словам, другие операции или данные клиентов не передаются.

Ответ ПриватБанка относительно раскрытия банковской тайны
Ответ ПриватБанка о раскрытии банковской тайны. Фото: скриншот

Есть ли в постановлении КМУ пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны

Действительно, по словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, в постановлении КМУ №952 от 20 августа 2024 года есть пункт о получении разрешения на раскрытие банковской тайны.

Ярослав Железняк показал пункт из постановления КМУ относительно банковской тайны
Ярослав Железняк показал пункт из постановления КМУ по банковской тайне. Фото: скриншот

По его словам, если клиенты соглашаются брать деньги, то и соглашаются на передачу информации, составляющей банковскую тайну.

Напомним, ПриватБанк убрал основные тарифы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих в сфере IT. Сейчас открытие и ведение бизнес-счетов бесплатно, а все основные услуги, связанные с обслуживанием счетов и корпоративных карт, ничего не стоят.

Также мы писали, что украинские военные имеют право на широкий спектр государственных льгот. С другой стороны, украинские военнослужащие и члены их семей могут получить дополнительную поддержку от правительства, а также воспользоваться особыми льготами при обслуживании кредита в ПриватБанке.

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