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Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

13 декабря 2024 12:07
Владимир Мололкин - редактор
1000 грн от Зеленского — где и как можно потратить на продукты питания
Украинская купюра 1000 грн. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн денежной помощи от государства. Те, кто успел оформить выплаты в первый день с начала работы программы "Зимової єПідтримки", уже начали получать средства, а потому пора их тратить.

О том, можно ли потратить 1000 грн от Зеленского на продукты в магазинах, рассказали Факты ICTV.

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Издание обратилось на Правительственную горячую линию по номеру 1545 и задало вопрос о возможности использования средств на покупку продуктов. Там объяснили, что расчеты происходят в соответствии со специальными МСС-кодами, указанными в постановлении №1330 от 22 ноября 2024 года. Именно оно регулирует использование средств "Зимової єПідтримки".

По словам оператора горячей линии, деньги на продукты питания можно потратить, но не в обычных продуктовых магазинах.

Также редакция Фактов ICTV обратилась на горячую линию магазинов АТБ, где им подтвердили, что сеть супермаркетов не включена в перечень и не имеет соответствующего МСС-кода для оплаты товаров картой "Национальный кэшбек".

Хотя за покупку товаров украинского производства с соответствующими этикетками насчитывается 10% кэшбека, однако потратить накопленные проценты в сети АТБ не получится.

Где можно потратить 1000 грн от Зеленского на продукты питания

В список мест, где можно потратить 1000 грн на продукты, входят заведения с МСС-кодами:

  • 5462 — услуги пекарен;
  • 5812 — места питания и рестораны;
  • 5814 — рестораны быстрого питания.

Также в кинотеатрах, если произвести расчет по коду 7832, можно приобрести попкорн и кофе.

С 4 декабря средства по программе поддержки можно потратить в отделениях Укрпочты. У них есть гречка, консервы и другие продукты питания, которые находятся в перечне разрешенных товаров украинского производства. Главным условием является осуществление транзакции по коду 9402, отвечающему за почтовые услуги.

Таким образом, хотя продукты питания можно приобрести за 1000 грн от Зеленского, но сделать это в обычных продуктовых магазинах невозможно.

Напомним, украинцы уже начали получать 1000 грн финансовой помощи от государства. Первыми выплату получат те, кто подал заявку на выплату 1 декабря.

Также мы писали, что украинцы, уже успевшие получить 1000 грн денежной помощи от государства, нашли способ обналичивать деньги. Для этого они пополнение мобильного счета и терминалы EasyPay.

продукты деньги магазины єПідтримка Дія тысяча Зеленского

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