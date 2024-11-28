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В Україні запровадили нові правила для покупців — деталі

28 листопада 2024 12:51
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Повернення харчових продуктів — які зміни затвердив уряд
Покупець в магазині. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Кабінет Міністрів ухвалив новий Порядок повернення (заміни) харчових продуктів, що є непридатними або небезпечними для споживання. Тепер покупці зможуть повернути такі продукти продавцю протягом 14 днів після придбання.

Про те, що зміниться для споживачів, повідомили на Урядовому порталі.

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В які строки можна буде повернути товар

Згідно з постановою Кабміну, покупець може звернутися до підприємства, де був придбаний продукт, і вимагати заміни на безпечний аналог або повернення коштів за товар. Терміни, в межах яких можна подати вимогу, залежатимуть від виду продукту:

  1. Якщо продукт потребує зберігання за температури до +6°C, повернення можливо протягом доби з моменту покупки.
  2. Якщо термін придатності продукту не перевищує 14 днів, вимогу потрібно подати не пізніше трьох діб.
  3. Якщо термін придатності більше ніж 14 днів, повернення можливе в межах 14 днів.

Багато українців полюбляють купувати продукти онлайн з доставкою до дому. У випадку покупки товару через інтернет, термін повернення починається з моменту фактичного отримання товару покупцем.

Для повернення товару необхідно пред’явити чек і надати сам продукт. Повернення коштів за непридатний товар здійснюється протягом доби в день звернення.

Якщо покупець отримав продукт із вичерпаним терміном придатності з вини продавця, той зобов’язаний повернути кошти на вимогу покупця в будь-якому випадку. Оновлений порядок набуде чинності разом з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів", після скасування воєнного стану.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українські підприємці зможуть отримати 15% компенсації за деякі товари. Це можна зробити в 16 банках, зокрема через Ощадбанк. 

Також ми розповідали, що листопад — місяць активних покупок через Чорну п’ятницю, коли магазини пропонують великі знижки. Однак це маркетинговий хід, і продавці часто завищують ціни, аби потім зробити "знижки", тому варто бути обережними при покупках.

продукти товари покупки продаж строк придатності

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