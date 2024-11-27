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Оманлива Чорна п’ятниця 2024 — які товари краще не купувати

27 листопада 2024 18:14
Єлизавета Супівська - редактор
Табу на Чорну п’ятницю – які товари не треба купувати і чому
Магазин JYSK у Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Листопад традиційно вважається місяцем активних покупок, адже з нагоди Чорної п’ятниці магазини влаштовують розпродажі та встановлюють великі знижки на товари. Не варто забувати, що це масштабний маркетинговий хід, вигаданий з метою штучного пожвавлення торгівлі. Часто продавці попередньо завищують ціни на продукцію, аби здивувати "знижками". Тому варто обережно підходити до планування покупок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українцям бажано не купувати на Чорну п'ятницю.

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Намагайтеся не витрачати гроші на дорогі товари, бо, як правило, знижки до Чорної п’ятниці невеликі. Плюс можна стикнутися з обмеженим асортиментом: магазини навряд чи хочуть збанкрутувати, тож наділяють акційними пропозиціями вироби з низьким попитом. У список дорогих речей, на які не варто звертати увагу в період масових розпродажів, входять:

  • ювелірні прикраси;
  • меблі;
  • техніка для дому;
  • гаджети;
  • обладнання для тренувань;
  • зимовий верхній одяг.

Дійсно вигідні знижки на таку продукцію краще відслідковувати в окремі сезони. Наприклад, справжні поціновувачі шопінгу знають, що дешевий одяг з’являється наприкінці пори року, в якій його носять. Тож у листопаді будуть знижки на осінній або літній гардероб, але аж ніяк на зимовий.

Меблева фурнітура взагалі завжди обходить Чорну п’ятницю стороною, бо виробники не вважають осінні розпродажі по всьому світу знаковою подією. Плюс дійсно якісні меблі невигідно продавати дешевше, інакше це негативно відіб’ється на прибутках магазинів. Тому покупці рідко можуть знайти хороші акційні пропозиції.

Тренажери стають популярними саме після різдвяно-новорічних свят, коли люди обіцяють в новому році привести себе в форму. Це найкращий час для продажу обладнання, тому ритейлери встановлюють хороші знижки, аби заманити споживачів. А перед святами мало кому захочеться позайматися на біговій доріжці чи коврику для фітнесу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в багатьох країнах світу Чорна п’ятниця асоціюється із вигідними знижками, коли споживачі отримують унікальну можливість придбати товари за зниженими цінами. Продавці конкурують за клієнтів, хоча в Україні більшість громадян скептично ставляться до цієї традиції.

Також ми писали, що напередодні Чорної п’ятниці багато роздрібних магазинів почали презентувати цікаві пропозиції для власників автомобілів. Наприклад, ідеальним подарунком для водіїв стане комплект для догляду за транспортним засобом, який коштує в середньому 3 000 грн.

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