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Обманчивая Черная пятница 2024 — какие товары лучше не покупать

27 ноября 2024 18:14
Елизавета Супивская - редактор
Табу на Черную пятницу – какие товары не нужно покупать и почему
Магазин JYSK в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Ноябрь традиционно считается месяцем активных покупок, ведь по случаю Черной пятницы магазины устраивают распродажи и устанавливают большие скидки на товары. Не стоит забывать, что это масштабный маркетинговый ход, придуманный в целях искусственного оживления торговли. Часто продавцы предварительно завышают цены на продукцию, чтобы удивить скидками. Поэтому следует осторожно подходить к планированию покупок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцам желательно не покупать в Черную пятницу.

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Старайтесь не тратить деньги на дорогие товары, потому что, как правило, скидки к Черной пятнице небольшие. Плюс можно столкнуться с ограниченным ассортиментом: магазины вряд ли хотят обанкротиться, поэтому наделяют акционными предложениями изделия с низким спросом. В список дорогостоящих вещей, на которые не стоит обращать внимание в период массовых распродаж, входят:

  • ювелирные украшения;
  • мебель;
  • техника для дома;
  • гаджеты;
  • оборудование для тренировок;
  • зимняя верхняя одежда.

Действительно выгодные скидки на такую продукцию лучше отслеживать в отдельные сезоны. Например, настоящие ценители шопинга знают, что дешевая одежда появляется в конце времени года, в котором его носят. Так что в ноябре будут скидки на осенний или летний гардероб, но никак на зимний.

Мебельная фурнитура вообще всегда обходит Черную пятницу стороной, поскольку производители не считают осенние распродажи по всему миру знаковым событием. Плюс действительно качественную мебель невыгодно продавать дешевле, иначе это негативно отразится на прибылях магазинов. Потому покупатели редко могут найти хорошие акционные предложения.

Тренажеры становятся популярны именно после рождественско-новогодних праздников, когда люди обещают в новом году привести себя в форму. Это лучшее время для продажи оборудования, поэтому ритейлеры устанавливают хорошие скидки, дабы привлечь потребителей. А перед праздниками мало кому захочется позаниматься на беговой дорожке или коврике для фитнеса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, во многих странах мира Черная пятница ассоциируется с выгодными скидками, когда потребители получают уникальную возможность приобрести товары по сниженным ценам. Продавцы конкурируют за клиентов, хотя в Украине большинство граждан скептически относятся к этой традиции.

Также мы писали, что в преддверии Черной пятницы многие розничные магазины начали презентовать интересные предложения для владельцев автомобилей. Например, идеальным подарком для водителей станет комплект по уходу за транспортным средством, который стоит в среднем 3 000 грн.

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