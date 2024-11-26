Знижки на Чорну п'ятницю – чим незадоволені покупці і що робити продавцям

Магазин Метро в Києві. Фото: Google Maps

У всьому світі звикли, що Чорна п’ятниця — це нагода придбати товари з непоганими знижками. Продавці заманюють споживачів у магазини, конкуруючи з бізнесом за рахунок більш вигідних акційних пропозицій. Водночас в Україні більшість громадян впевнені, що насправді покупців обманюють, рекламуючи ефімерні знижки.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюхивному коментарі редакції Новини.LIVE, чому споживачі незадоволені знижками і що варто робити продавцям.

Читайте також:

Чорна п’ятниця в Україні не працює

Щороку в мережі Інтернет соціальні мережі та месенджері "вибухають" оголошеннями про неймовірні знижки на різноманітні товари. Сайти онлайн-магазинів також вивішують банери, сповіщаючи покупців про велику вигоду на Чорну п’ятницю. Проте більшість українців скептично ставляться до події, не довіряючи намірам продавців реалізувати продукцію дешевше.

Анонімне опитування в Telegram показало, що з 2 800 людей тільки 9% упевнені в правдивості знижок. Тоді як 65% реципієнтів проголосували негативно, а 26% українців не визначилися, чи довіряють магазинам, які організовують розпродажі наприкінці листопада.

Анонімне опитування в Telegram. Фото: скриншот

А ті громадяни, що не проти витратити гроші на Чорну п’ятницю, незадоволені розміром знижок. Вони б хотіли бачити зменшення ціни на 50%-70%, натомість бізнес пропонує в середньому до 30%. Але виникає дисонанс, бо якщо уцінення справжнє, а не фальшиве, то з великими знижками продавець може розоритися.

Економічний експерт Данило Монін уточнив, якою повинна бути максимальна цінова поступка, щоб магазини не пішли в мінус через Чорну п’ятницю. Зауважимо, більшість учасників ринку починають приманювати клієнтів акційними пропозиціями і розпродажем ще з початку листопада, тож за цілий місяць можуть і збанкрутувати.

"Я думаю, що в Україні дуже поширений обман покупців під виглядом Чорної п'ятниці. Коли споживачі не знають стандартну ціну на товар, дуже легко запропонувати знижку в 30-50%, піднявши при цьому базову вартість на 20-40%. Максимально можлива знижка для продавців - це дуже індивідуально. Але навряд чи більше 10%", — констатував Данило Монін.

Звісно, з таким уціненням можна забути про наплив відвідувачів, які, нагадаємо, хочуть бачити зменшення вартості до 70%. Подібні реалії змушують магазини вдаватися до обману — штучно підіймати вартість, аби встановити конкурентні знижки. Експерт наголосив: Чорна п'ятниця в Україні є лише інструментом пожвавлення економіки і торгівлі шляхом маркетингових маніпуляцій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало закладів встановили знижки з нагоди Чорної п’ятниці, зокрема магазини техніки. Українцям потрібно проаналізувати ціни на різних сайтах і знайти найбільш вигідні пропозиції, аби зекономити на гаджетах.

Також ми писали, що китайський маркетплейс AliExpress приготував безліч акційних товарів для покупців, які хочуть заощадити за допомогою Чорної п’ятниці. Українці можуть обрати корисні кухонні товари за дуже низькою ціною.