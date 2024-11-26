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Реалии Черной пятницы в Украине — что не так со скидками

26 ноября 2024 18:07
Елизавета Супивская - редактор
Скидки на Черную пятницу – чем недовольны покупатели и что делать продавцам
Магазин Метро в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Во всем мире привыкли, что Черная пятница — это возможность приобрести товары с хорошими скидками. Продавцы привлекают потребителей в магазины, конкурируя с бизнесом за счет более выгодных акционных предложений. Однако в Украине большинство граждан уверены, что на самом деле покупателей обманывают, рекламируя эфимерные скидки.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, почему потребители недовольны скидками и что нужно делать продавцам.

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Каждый год в сети Интернет социальные сети и мессенджеры "взрываются" объявлениями о невероятных скидках на различные товары. Сайты онлайн-магазинов также вывешивают баннеры, извещая покупателей о большой выгоде на Черную пятницу. Однако большинство украинцев скептически относятся к событию, не доверяя намерениям продавцов реализовать продукцию дешевле.

Анонимный опрос в Telegram показал, что из 2 800 человек только 9% уверены в правдивости скидок. В то время как 65% реципиентов проголосовали негативно, а 26% украинцев не определились, доверяют ли магазинам, организующим распродажи в конце ноября.

Опрос
Анонимный опрос в Telegram. Фото: скриншот

А те граждане, которые не прочь потратить деньги на Черную пятницу, недовольны размером скидок. Они хотели бы видеть снижение цены на 50%-70%, вместо этого бизнес предлагает в среднем до 30%. Но возникает диссонанс, ведь если скидка настоящая, а не фальшивая, то с большими скидками продавец может разориться.

Экономический эксперт Даниил Монин уточнил, какой должна быть максимальная ценовая уступка, чтобы магазины не пошли в минус из-за Черной пятницы. Отметим, большинство участников рынка начинают привлекать клиентов акционными предложениями и распродажей еще с начала ноября, так что за целый месяц могут и обанкротиться.

"Я думаю, что в Украине очень распространен обман покупателей под видом Черной пятницы. Когда потребители не знают стандартную цену на товар, легко предложить скидку в 30-50%, подняв при этом базовую стоимость на 20-40%. Максимально возможная скидка для продавцов — это очень индивидуально. Но вряд ли больше 10%", — констатировал Даниил Монин.

Конечно, с такой уценкой можно забыть о наплыве посетителей, которые, напомним, хотят видеть уменьшение стоимости до 70%. Подобные реалии заставляют магазины обманывать — искусственно поднимать стоимость, чтобы установить конкурентные скидки. Эксперт отметил: Черная пятница в Украине является лишь инструментом оживления экономики и торговли путем маркетинговых манипуляций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие заведения установили скидки по случаю Черной пятницы, в том числе магазины техники. Украинцам нужно проанализировать цены на разных сайтах и найти наиболее выгодные предложения, чтобы сэкономить на гаджетах.

Также мы писали, что китайский маркетплейс AliExpress приготовил множество акционных товаров для покупателей, которые хотят сэкономить с помощью Черной пятницы. Украинцы могут выбрать полезные кухонные товары по очень низкой цене.

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