Чорна п'ятниця 2024 — де найкращі знижки на техніку в Україні

Техніка на прилавку. Фото: Pexels

У п'ятницю, 29 листопада, відбудеться щорічна подія, яку очікують всі, хто прагне придбати бажане за привабливими цінами. Йдеться про Чорну п'ятницю, до якої готуються вже сотні інтернет-магазинів, пропонуючи різноманітні акції. В деяких вони вже розпочалися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких магазинах найпривабливіші пропозиції на купівлю техніки.

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Серед техніки варто розглянути:

смартфони — найбільші знижки можна очікувати на моделі попередніх років;

телевізори;

ноутбуки та планшети;

кухонна техніка;

роботи-пилососи.

Якщо ви плануєте оновити застарілу техніку, то саме Чорна п'ятниця є найкращим моментом для цього. Також окрему увагу слід звернути на товари блекауту:

USB-світильники;

ліхтарі на батарейках;

зарядні станції;

генератори.

В цей день очікуються привабливі знижки на ці товари.

Що пропонують відомі інтернет-магазини на Чорну п'ятницю

Comfy

В магазині акційний тиждень діє вже з 25 листопада. Знижки завершаться 2 грудня.

Знижки до 50% діють на велику кількість різноманітної техніки:

iPhone 13 128 GB — 26 499 грн, замість 28 999 грн (-9%);

телевізор Samsung UE43DU8500UXUA — 16 499 грн, замість 21 499 грн (-23%);

зарядна станція універсальна Choetech BS061 — 25 999 грн, замість 34 999 грн (-26%).

ROZETKA

Знижки до 60% в категоріях діятимуть до 1 грудня до 23:59.

Серед топових пропозицій, на які діють знижки:

ноутбук Acer Aspire 3 A315-59-51ST — 19 999 грн, замість 25 999 грн;

мобільний телефон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB — 49 999 грн, замість 58 899 грн;

телевізор Samsung QLED QE55Q60DAUXUA — 26 999 грн, замість 37 499 грн.

Цитрус

Акція зі знижками до 70% діє з 25 листопада до 1 грудня. На сайті є таймер з відліком до завершення події.

Наприклад, на техніку діють такі знижки:

Samsung Galaxy M35 5G M356B 6/128GB — 9 999 грн, замість 11 999 грн (-17%);

робот-пилосос Lydsto R1D — 4 999 грн, замість 12 999 грн (-62%)

мультипіч Nutribullet XXL NBA071B — 3 999 грн, замість 10 999 грн (-64%).

MOYO

В магазині діють знижки до 70%.

Пропонується багато привабливих пропозицій на техніку, а саме:

планшет Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 4/64 — 6 999 грн, замість 7 999 грн (-13%);

монітор 23.8" ASUS TUF Gaming VG249Q3A — 5 799 грн, замість 8 499 грн (-32%);

ігрова консоль PlayStation 5 Slim Digital Edition — 18 299 грн, замість 21 399 грн (-14%).

MTA

В магазині діють знижки до 70% на різні товари. Серед них:

смартфон Google Pixel 9 12/128GB — 30 999 грн, замість 32 499 грн;

накладні навушники Marshall Major V Black — 4 999 грн, замість 7 999 грн;

зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro — 24 999 грн, замість 37 299 грн.

Фокстрот

Інтернет-магазин пропонує знижки до 75% з нагоди Чорної п'ятниці. Акція діятиме до 2 грудня.

Серед акційних товарів у категорії "Техніка":

кавомашина PHILIPS Series 2300 EP2330/10 — 15 999 грн, замість 33 999 грн;

пральна машина INDESIT OMTWSE 61051 — 9 999 грн, замість 13 899 грн;

пилосос SAMSUNG Jet75 VS20B75ADR5 — 12 699 грн, замість 20 899 грн.

Алло

На гаджети та техніку в Алло діють знижки до 70%. Акція діятиме до 1 грудня.

Серед акційних товарів:

телевізор Xiaomi QLED TV A Pro 43 2025 — 12 888 грн, замість 19 999 грн;

зарядна станція Bluetti AC70P — 24 999 грн, замість 45 999 грн;

мультиварка-скороварка Moulinex CE501134 — 3 999 грн, замість 5 999 грн.

Ельдорадо

Хоча в магазині акція має назву "Сімейна п'ятниця", знижки до 70% пропонуються як на "чорну".

На техніку діють такі знижки:

телевізор TCL 50P735 — 14 999 грн, замість 20 999 грн;

холодильник HAIER HSR3918ENPB — 32 999 грн, замість 42 999 грн;

мікрохвильова піч WHIRLPOOL AMW 730 WH — 23 799 грн, замість 27 999 грн.

В цьому році Чорна п'ятниця обіцяю бути насиченою.

Нагадаємо, наближається Чорна п’ятниця, яка припадає на 29 листопада, тому потрібно підготуватися та придбати все необхідне. Щоб не прогадати, дізнайтеся, що варто купити під час грандіозних знижок цього року.

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