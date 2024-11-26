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Готовьте корзины — где искать скидки на технику на Черную пятницу

26 ноября 2024 16:52
Владимир Мололкин - редактор
Черная пятница 2024 — где лучшие скидки на технику в Украине
Техника на прилавке. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

В пятницу, 29 ноября, состоится ежегодное событие, которое ожидают все стремящиеся приобрести желаемое по привлекательным ценам. Речь идет о Черной пятнице, к которой готовятся уже сотни интернет-магазинов, предлагая различные акции. В некоторых они уже начались.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких магазинах самые привлекательные предложения на покупку техники.

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Какие товары следует искать во время Черной пятницы

Среди техники следует рассмотреть:

  • смартфоны — самые большие скидки можно ожидать на модели предыдущих лет;
  • телевизоры;
  • ноутбуки и планшеты;
  • кухонная техника;
  • роботы-пылесосы.

Если вы планируете обновить устаревшую технику, то именно Черная пятница является лучшим моментом для этого. Также особое внимание следует обратить на товары блэкаута:

  • USB-светильники;
  • фонари на батарейках;
  • зарядные станции;
  • генераторы.

В этот день ожидаются привлекательные скидки на эти товары.

Что предлагают известные интернет-магазины на Черную пятницу

Comfy

В магазине акционная неделя действует уже с 25 ноября. Скидки завершатся 2 декабря.

Скидки до 50% действуют на большое количество разнообразной техники:

  • iPhone 13 128 GB — 26 499 грн, вместо 28 999 грн (-9%);
  • телевизор Samsung UE43DU8500UXUA — 16 499 грн, вместо 21 499 грн (-23%);
  • зарядная станция универсальная Choetech BS061 — 25 999 грн, вместо 34 999 грн (-26%).

ROZETKA

Скидки до 60% в категориях будут действовать до 1 декабря до 23:59.

Среди топовых предложений, на которые действуют скидки:

  • ноутбук Acer Aspire 3 A315-59-51ST — 19 999 грн, вместо 25 999 грн;
  • мобильный телефон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB — 49 999 грн, вместо 58 899 грн;
  • телевизор Samsung QLED QE55Q60DAUXUA — 26 999 грн, вместо 37 499 грн.

Цитрус

Акция со скидками до 70% действует с 25 ноября по 1 декабря. На сайте есть таймер с отсчетом до завершения события.

К примеру, на технику действуют следующие скидки:

  • Samsung Galaxy M35 5G M356B 6/128GB — 9 999 грн, вместо 11 999 грн (-17%);
  • робот-пылесос Lydsto R1D — 4 999 грн, вместо 12 999 грн (-62%)
  • мультипечь Nutribullet XXL NBA071B — 3 999 грн, вместо 10 999 грн (-64%).

MOYO

В магазине действуют скидки до 70%.

Предлагается много привлекательных предложений на технику, а именно:

  • планшет Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 4/64 — 6 999 грн, вместо 7 999 грн (-13%);
  • монитор 23.8" ASUS TUF Gaming VG249Q3A — 5 799 грн, вместо 8 499 грн (-32%);
  • игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital Edition — 18 299 грн, вместо 21 399 грн (-14%).

MTA

В магазине действуют скидки до 70% на разные товары. Среди них:

  • смартфон Google Pixel 9 12/128GB – 30 999 грн, вместо 32 499 грн;
  • накладные наушники Marshall Major V Black – 4 999 грн, вместо 7 999 грн;
  • зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro – 24 999 грн, вместо 37 299 грн.

​​Фокстрот

Интернет-магазин предлагает скидки до 75% по случаю Черной пятницы. Акция продлится до 2 декабря.

Среди акционных товаров в категории "Техника":

  • кофемашина PHILIPS Series 2300 EP2330/10 — 15 999 грн, вместо 33 999 грн;
  • стиральная машина INDESIT OMTWSE 61051 — 9 999 грн, вместо 13 899 грн;
  • пылесос SAMSUNG Jet75 VS20B75ADR5 — 12 699 грн, вместо 20 899 грн.

Алло

На гаджеты и технику в Алло действуют скидки до 70%. Акция продлится до 1 декабря.

Среди акционных товаров:

  • телевизор Xiaomi QLED TV A Pro 43 2025 — 12 888 грн, вместо 19 999 грн;
  • зарядная станция Bluetti AC70P — 24 999 грн, вместо 45 999 грн;
  • мультиварка-скороварка Moulinex CE501134 — 3 999 грн, вместо 5 999 грн.

Эльдорадо

Хотя в магазине акция называется "Семейная пятница", скидки до 70% предлагаются как на "черную".

На технику действуют следующие скидки:

  • телевизор TCL 50P735 — 14 999 грн, вместо 20 999 грн;
  • холодильник HAIER HSR3918ENPB — 32 999 грн, вместо 42 999 грн;
  • микроволновая печь WHIRLPOOL AMW 730 WH — 23 799 грн, вместо 27 999 грн.

В этом году Черная пятница обещает быть насыщенной.

Напомним, близится Черная пятница, которая приходится на 29 ноября, поэтому нужно подготовиться и приобрести все необходимое. Чтобы не прогадать, узнайте, что стоит купить во время грандиозных скидок в этом году.

Также мы писали, что некоторые розничные магазины уже начали предлагать клиентам заманчивые предложения на Черную пятницу. Держите пять вариантов подарков владельцам автомобилей ввиду.

гаджеты магазины Черная пятница покупки акции бытовая техника

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