Черная пятница 2024 — где лучшие скидки на технику в Украине

Техника на прилавке. Фото: Pexels

В пятницу, 29 ноября, состоится ежегодное событие, которое ожидают все стремящиеся приобрести желаемое по привлекательным ценам. Речь идет о Черной пятнице, к которой готовятся уже сотни интернет-магазинов, предлагая различные акции. В некоторых они уже начались.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких магазинах самые привлекательные предложения на покупку техники.

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Среди техники следует рассмотреть:

смартфоны — самые большие скидки можно ожидать на модели предыдущих лет;

телевизоры;

ноутбуки и планшеты;

кухонная техника;

роботы-пылесосы.

Если вы планируете обновить устаревшую технику, то именно Черная пятница является лучшим моментом для этого. Также особое внимание следует обратить на товары блэкаута:

USB-светильники;

фонари на батарейках;

зарядные станции;

генераторы.

В этот день ожидаются привлекательные скидки на эти товары.

Что предлагают известные интернет-магазины на Черную пятницу

Comfy

В магазине акционная неделя действует уже с 25 ноября. Скидки завершатся 2 декабря.

Скидки до 50% действуют на большое количество разнообразной техники:

iPhone 13 128 GB — 26 499 грн, вместо 28 999 грн (-9%);

телевизор Samsung UE43DU8500UXUA — 16 499 грн, вместо 21 499 грн (-23%);

зарядная станция универсальная Choetech BS061 — 25 999 грн, вместо 34 999 грн (-26%).

ROZETKA

Скидки до 60% в категориях будут действовать до 1 декабря до 23:59.

Среди топовых предложений, на которые действуют скидки:

ноутбук Acer Aspire 3 A315-59-51ST — 19 999 грн, вместо 25 999 грн;

мобильный телефон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512GB — 49 999 грн, вместо 58 899 грн;

телевизор Samsung QLED QE55Q60DAUXUA — 26 999 грн, вместо 37 499 грн.

Цитрус

Акция со скидками до 70% действует с 25 ноября по 1 декабря. На сайте есть таймер с отсчетом до завершения события.

К примеру, на технику действуют следующие скидки:

Samsung Galaxy M35 5G M356B 6/128GB — 9 999 грн, вместо 11 999 грн (-17%);

робот-пылесос Lydsto R1D — 4 999 грн, вместо 12 999 грн (-62%)

мультипечь Nutribullet XXL NBA071B — 3 999 грн, вместо 10 999 грн (-64%).

MOYO

В магазине действуют скидки до 70%.

Предлагается много привлекательных предложений на технику, а именно:

планшет Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 4/64 — 6 999 грн, вместо 7 999 грн (-13%);

монитор 23.8" ASUS TUF Gaming VG249Q3A — 5 799 грн, вместо 8 499 грн (-32%);

игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital Edition — 18 299 грн, вместо 21 399 грн (-14%).

MTA

В магазине действуют скидки до 70% на разные товары. Среди них:

смартфон Google Pixel 9 12/128GB – 30 999 грн, вместо 32 499 грн;

накладные наушники Marshall Major V Black – 4 999 грн, вместо 7 999 грн;

зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro – 24 999 грн, вместо 37 299 грн.

​​Фокстрот

Интернет-магазин предлагает скидки до 75% по случаю Черной пятницы. Акция продлится до 2 декабря.

Среди акционных товаров в категории "Техника":

кофемашина PHILIPS Series 2300 EP2330/10 — 15 999 грн, вместо 33 999 грн;

стиральная машина INDESIT OMTWSE 61051 — 9 999 грн, вместо 13 899 грн;

пылесос SAMSUNG Jet75 VS20B75ADR5 — 12 699 грн, вместо 20 899 грн.

Алло

На гаджеты и технику в Алло действуют скидки до 70%. Акция продлится до 1 декабря.

Среди акционных товаров:

телевизор Xiaomi QLED TV A Pro 43 2025 — 12 888 грн, вместо 19 999 грн;

зарядная станция Bluetti AC70P — 24 999 грн, вместо 45 999 грн;

мультиварка-скороварка Moulinex CE501134 — 3 999 грн, вместо 5 999 грн.

Эльдорадо

Хотя в магазине акция называется "Семейная пятница", скидки до 70% предлагаются как на "черную".

На технику действуют следующие скидки:

телевизор TCL 50P735 — 14 999 грн, вместо 20 999 грн;

холодильник HAIER HSR3918ENPB — 32 999 грн, вместо 42 999 грн;

микроволновая печь WHIRLPOOL AMW 730 WH — 23 799 грн, вместо 27 999 грн.

В этом году Черная пятница обещает быть насыщенной.

Напомним, близится Черная пятница, которая приходится на 29 ноября, поэтому нужно подготовиться и приобрести все необходимое. Чтобы не прогадать, узнайте, что стоит купить во время грандиозных скидок в этом году.

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