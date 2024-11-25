Чорна п'ятниця в Україні 2024 — що можна вигідно купити

Молода жінка, яка обирає взуття в магазині. Фото: Freepik

Наближається Чорна п’ятниця, яка цього року припадає на 29 листопада, тому варто правильно налаштуватися і придбати те, що вам потрібно. Дізнайтеся, які речі варто купити цього року у період грандіозних знижок, щоб не прогадати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Техніка і електроніка

Товари цієї категорії частіше за інші опиняються на знижках, але максимальні акції бувають виключно в Чорну п’ятницю. Якщо ви давно придивляєтеся собі якусь техніку або електроніку, зверніть свою увагу на такі речі, як:

Смартфон

Розумний годинник і аксесуари

Ручні приставки для ігор

Планшет

Техніка для гігієни та краси (наприклад, фени, епілятори, бритви, електричні зубні щітки, машинки для стрижки волосся тощо)

Техніка для кухні (наприклад, кавоварки, духовки, комбайни, м’ясорубки тощо)

Велика техніка (наприклад, холодильник, пральна машинка, телевізор тощо)

Ноутбуки, планшети, телефони і фотоапарат. Фото: Pinterest

Косметика

Чорна п’ятниця також стосується і різних магазинів, де продається косметика, і брендових сантів. Наприклад:

Креми

Гелі для очищення

Сироватки

Тонери

Есенції

Маски

Пілінги

Сонцезахисні засоби

Декоративні засоби

Декілька косметичних засобів. Фото: Fimela

Одяг і взуття

Перш, ніж купувати нове взуття або одяг, переберіть свою шафу, щоб звільнити місце. Після цього перегляньте каталоги магазинів і ціни в них, щоб розуміти, що вам можна придбати в Чорну п’ятницю. Йдеться про такі речі, як:

Жакета, пальта і куртки

Джинси і сорочки

Светри, шарфи, шапки і кардигани

Сумки, рукавички і ремені

Футболки, лонгсліви і сорочки

Повсякденне і спортивне взуття

Чоботи, кросівки і туфлі

Жінка, яка вибирає взуття в магазині. Фото: OutfitSuggest

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