Чорна п'ятниця в Україні 2024 — що можна вигідно купити

Що можна вигідно купити в Чорну п'ятницю — поради українцям
Наближається Чорна п’ятниця, яка цього року припадає на 29 листопада, тому варто правильно налаштуватися і придбати те, що вам потрібно. Дізнайтеся, які речі варто купити цього року у період грандіозних знижок, щоб не прогадати.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Що можна придбати на Чорну п'ятницю
Техніка і електроніка
Товари цієї категорії частіше за інші опиняються на знижках, але максимальні акції бувають виключно в Чорну п’ятницю. Якщо ви давно придивляєтеся собі якусь техніку або електроніку, зверніть свою увагу на такі речі, як:
- Смартфон
- Розумний годинник і аксесуари
- Ручні приставки для ігор
- Планшет
- Техніка для гігієни та краси (наприклад, фени, епілятори, бритви, електричні зубні щітки, машинки для стрижки волосся тощо)
- Техніка для кухні (наприклад, кавоварки, духовки, комбайни, м’ясорубки тощо)
- Велика техніка (наприклад, холодильник, пральна машинка, телевізор тощо)
Косметика
Чорна п’ятниця також стосується і різних магазинів, де продається косметика, і брендових сантів. Наприклад:
- Креми
- Гелі для очищення
- Сироватки
- Тонери
- Есенції
- Маски
- Пілінги
- Сонцезахисні засоби
- Декоративні засоби
Одяг і взуття
Перш, ніж купувати нове взуття або одяг, переберіть свою шафу, щоб звільнити місце. Після цього перегляньте каталоги магазинів і ціни в них, щоб розуміти, що вам можна придбати в Чорну п’ятницю. Йдеться про такі речі, як:
- Жакета, пальта і куртки
- Джинси і сорочки
- Светри, шарфи, шапки і кардигани
- Сумки, рукавички і ремені
- Футболки, лонгсліви і сорочки
- Повсякденне і спортивне взуття
- Чоботи, кросівки і туфлі
Нагадаємо, ми писали про те, як можна здійснити вдалі покупки в Чорну п’ятницю.
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