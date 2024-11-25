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Що можна вигідно купити в Чорну п'ятницю — поради українцям

25 листопада 2024 12:13
Світлана Зайцева - Редактор
Чорна п'ятниця в Україні 2024 — що можна вигідно купити
Молода жінка, яка обирає взуття в магазині. Фото: Freepik
Світлана Зайцева - Редактор

Наближається Чорна п’ятниця, яка цього року припадає на 29 листопада, тому варто правильно налаштуватися і придбати те, що вам потрібно. Дізнайтеся, які речі варто купити цього року у період грандіозних знижок, щоб не прогадати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Техніка і електроніка

Товари цієї категорії частіше за інші опиняються на знижках, але максимальні акції бувають виключно в Чорну п’ятницю. Якщо ви давно придивляєтеся собі якусь техніку або електроніку, зверніть свою увагу на такі речі, як:

  • Смартфон
  • Розумний годинник і аксесуари
  • Ручні приставки для ігор
  • Планшет
  • Техніка для гігієни та краси (наприклад, фени, епілятори, бритви, електричні зубні щітки, машинки для стрижки волосся тощо)
  • Техніка для кухні (наприклад, кавоварки, духовки, комбайни, м’ясорубки тощо)
  • Велика техніка (наприклад, холодильник, пральна машинка, телевізор тощо)
Техника і электроника
Ноутбуки, планшети, телефони і фотоапарат. Фото: Pinterest

Косметика

Чорна п’ятниця також стосується і різних магазинів, де продається косметика, і брендових сантів. Наприклад:

  • Креми
  • Гелі для очищення
  • Сироватки
  • Тонери
  • Есенції
  • Маски
  • Пілінги
  • Сонцезахисні засоби 
  • Декоративні засоби
Косметика
Декілька косметичних засобів. Фото: Fimela 

Одяг і взуття

Перш, ніж купувати нове взуття або одяг, переберіть свою шафу, щоб звільнити місце. Після цього перегляньте каталоги магазинів і ціни в них, щоб розуміти, що вам можна придбати в Чорну п’ятницю. Йдеться про такі речі, як:

  • Жакета, пальта і куртки
  • Джинси і сорочки
  • Светри, шарфи, шапки і кардигани
  • Сумки, рукавички і ремені
  • Футболки, лонгсліви і сорочки
  • Повсякденне і спортивне взуття
  • Чоботи, кросівки і туфлі
Выбор обуви
Жінка, яка вибирає взуття в магазині. Фото: OutfitSuggest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна здійснити вдалі покупки в Чорну п’ятницю. 

Раніше ми розповідали про те, що буде з курсом долара в Чорну п’ятницю і чи варто зараз придбати валюту. 

Також ми повідомляли про те, що можна купити на кухню на AliExpress у Чорну п’ятницю.

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