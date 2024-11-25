Черная пятница в Украине 2024 — что можно выгодно купить

Что можно выгодно купить в Черную пятницу — советы украинцам
Приближается Черная пятница, которая в этом году приходится на 29 ноября, поэтому стоит правильно настроиться и приобрести то, что вам нужно. Узнайте, какие вещи стоит купить в этом году в период грандиозных скидок, чтобы не прогадать.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Что можно приобрести на Черную пятницу
Техника и электроника
Товары этой категории чаще других оказываются на скидках, но максимальные акции бывают исключительно в Черную пятницу. Если вы давно присматриваете себе какую-то технику или электронику, обратите свое внимание на такие вещи, как:
- Смартфон
- Умные часы и аксессуары
- Ручные приставки для игр
- Планшет
- Техника для гигиены и красоты (например, фены, эпиляторы, бритвы, электрические зубные щетки, машинки для стрижки волос и т.д.)
- Техника для кухни (например, кофеварки, духовки, комбайны, мясорубки и т.п.)
- Большая техника (например, холодильник, стиральная машинка, телевизор и т.д.)
Косметика
Черная пятница также касается и разных магазинов, где продается косметика, и брендовых сантов. Например:
- Крема
- Гели для очистки
- Сыворотки
- Тонеры
- Эссенции
- Маски
- Пиллинги
- Солнцезащитные средства
- Декоративные средства
Одежда и обувь
Прежде, чем покупать новую обувь или одежду, переберите свой шкаф, чтобы освободить место. После этого просмотрите каталоги магазинов и цены в них, чтобы понимать, что вам можно купить в Черную пятницу. Речь идет о таких вещах, как:
- Жакеты, пальто и куртки
- Джинсы и рубашки
- Свитера, шарфы, шапки и кардиганы
- Сумки, перчатки и ремни
- Футболки, лонгсливы и рубашки
- Повседневная и спортивная обувь
- Сапоги, кроссовки и туфли
Напомним, мы писали о том, как можно совершить удачные покупки в Черную пятницу.
Ранее мы рассказывали о том, что будет с курсом доллара в Черную пятницу и стоит ли сейчас купить валюту.
Также мы сообщали о том, что можно купить на кухню на AliExpress в Черную пятницу.
Читайте Новини.LIVE!