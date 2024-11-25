Черная пятница в Украине 2024 — что можно выгодно купить

Молодая женщина, выбирающая обувь в магазине. Фото: Freepik

Приближается Черная пятница, которая в этом году приходится на 29 ноября, поэтому стоит правильно настроиться и приобрести то, что вам нужно. Узнайте, какие вещи стоит купить в этом году в период грандиозных скидок, чтобы не прогадать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что можно приобрести на Черную пятницу

Техника и электроника

Товары этой категории чаще других оказываются на скидках, но максимальные акции бывают исключительно в Черную пятницу. Если вы давно присматриваете себе какую-то технику или электронику, обратите свое внимание на такие вещи, как:

Смартфон

Умные часы и аксессуары

Ручные приставки для игр

Планшет

Техника для гигиены и красоты (например, фены, эпиляторы, бритвы, электрические зубные щетки, машинки для стрижки волос и т.д.)

Техника для кухни (например, кофеварки, духовки, комбайны, мясорубки и т.п.)

Большая техника (например, холодильник, стиральная машинка, телевизор и т.д.)

Ноутбуки, планшеты, телефоны и фотоаппарат. Фото: Pinterest

Косметика

Черная пятница также касается и разных магазинов, где продается косметика, и брендовых сантов. Например:

Крема

Гели для очистки

Сыворотки

Тонеры

Эссенции

Маски

Пиллинги

Солнцезащитные средства

Декоративные средства

Несколько косметических средств. Фото: Fimela

Одежда и обувь

Прежде, чем покупать новую обувь или одежду, переберите свой шкаф, чтобы освободить место. После этого просмотрите каталоги магазинов и цены в них, чтобы понимать, что вам можно купить в Черную пятницу. Речь идет о таких вещах, как:

Жакеты, пальто и куртки

Джинсы и рубашки

Свитера, шарфы, шапки и кардиганы

Сумки, перчатки и ремни

Футболки, лонгсливы и рубашки

Повседневная и спортивная обувь

Сапоги, кроссовки и туфли

Женщина, выбирающая обувь в магазине. Фото: OutfitSuggest

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