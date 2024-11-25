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Что можно выгодно купить в Черную пятницу — советы украинцам

25 ноября 2024 12:13
Светлана Зайцева - Редактор
Черная пятница в Украине 2024 — что можно выгодно купить
Молодая женщина, выбирающая обувь в магазине. Фото: Freepik
Светлана Зайцева - Редактор

Приближается Черная пятница, которая в этом году приходится на 29 ноября, поэтому стоит правильно настроиться и приобрести то, что вам нужно. Узнайте, какие вещи стоит купить в этом году в период грандиозных скидок, чтобы не прогадать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что можно приобрести на Черную пятницу

Техника и электроника

Товары этой категории чаще других оказываются на скидках, но максимальные акции бывают исключительно в Черную пятницу. Если вы давно присматриваете себе какую-то технику или электронику, обратите свое внимание на такие вещи, как:

  • Смартфон
  • Умные часы и аксессуары
  • Ручные приставки для игр
  • Планшет
  • Техника для гигиены и красоты (например, фены, эпиляторы, бритвы, электрические зубные щетки, машинки для стрижки волос и т.д.)
  • Техника для кухни (например, кофеварки, духовки, комбайны, мясорубки и т.п.)
  • Большая техника (например, холодильник, стиральная машинка, телевизор и т.д.)
Техника и электроника
Ноутбуки, планшеты, телефоны и фотоаппарат. Фото: Pinterest

Косметика

Черная пятница также касается и разных магазинов, где продается косметика, и брендовых сантов. Например:

  • Крема
  • Гели для очистки
  • Сыворотки
  • Тонеры
  • Эссенции
  • Маски
  • Пиллинги
  • Солнцезащитные средства
  • Декоративные средства
Косметика
Несколько косметических средств. Фото: Fimela

Одежда и обувь

Прежде, чем покупать новую обувь или одежду, переберите свой шкаф, чтобы освободить место. После этого просмотрите каталоги магазинов и цены в них, чтобы понимать, что вам можно купить в Черную пятницу. Речь идет о таких вещах, как:

  • Жакеты, пальто и куртки
  • Джинсы и рубашки
  • Свитера, шарфы, шапки и кардиганы
  • Сумки, перчатки и ремни
  • Футболки, лонгсливы и рубашки
  • Повседневная и спортивная обувь
  • Сапоги, кроссовки и туфли
Выбор обуви
Женщина, выбирающая обувь в магазине. Фото: OutfitSuggest

Напомним, мы писали о том, как можно совершить удачные покупки в Черную пятницу.

Ранее мы рассказывали о том, что будет с курсом доллара в Черную пятницу и стоит ли сейчас купить валюту.

Также мы сообщали о том, что можно купить на кухню на AliExpress в Черную пятницу.

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