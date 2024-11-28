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В Украине ввели новые правила для покупателей — детали

28 ноября 2024 12:51
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Возврат пищевых продуктов — какие изменения утвердило правительство
Покупатель в магазине. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Кабинет Министров принял новый Порядок возврата (замены) пищевых продуктов, непригодных или опасных для потребления. Теперь покупатели смогут вернуть подобные продукты продавцу в течение 14 дней после покупки.

О том, что изменится для потребителей, сообщили на Правительственном портале.

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В какие сроки можно будет вернуть товар

Согласно постановлению Кабмина, покупатель может обратиться к предприятию, где был приобретен продукт, и потребовать замены на безопасный аналог или возврат средств за товар. Сроки, в пределах которых можно потребовать, будут зависеть от вида продукта:

  1. Если продукт требует хранения при температуре до +6°C, возврат возможен в течение суток с момента покупки.
  2. Если срок годности продукта не превышает 14 дней, требование следует представить не позднее трех суток.
  3. Если срок годности более 14 дней, возврат возможен в пределах 14 дней.

Многие украинцы любят покупать продукты онлайн с доставкой на дом. В случае покупки товара через интернет срок возврата начинается с момента фактического получения товара покупателем.

Для возврата продукта нужно предъявить чек и предоставить сам продукт. Возврат средств за непригодный товар производится в течение суток в день обращения.

Если покупатель получил продукт с истекшим сроком годности по вине продавца, то он обязан вернуть средства по требованию покупателя в любом случае. Обновленный порядок вступит в силу вместе с новой редакцией закона "О защите прав потребителей" после отмены военного положения.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинские предприниматели смогут получить 15% компенсацию за некоторые товары. Это можно сделать в 16 банках, в том числе через Сбербанк.

Также мы рассказывали, что ноябрь – месяц активных покупок через Черную пятницу, когда магазины предлагают большие скидки. Однако это маркетинговый ход, и продавцы часто завышают цены, чтобы потом совершить "скидки", поэтому следует быть осторожными при покупках.

продукты товары покупки продажа срок годности

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13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

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