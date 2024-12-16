Торговые сети больше не смогут обманывать покупателей — какие изменения готовят власти

Человек выбирает товар в магазине. Фото: Pexels

Для большинства украинцев проверка перед покупкой сроков годности тех или иных продуктов — это обычное дело. Однако внимательно изучать состав и другие надписи на упаковке почти никто не хочет. А зря, именно здесь может скрываться "обман".

О том, как торговые сети обманывают украинцев и как с этим планируют бороться, сообщил народный депутат Дмитрий Гурин в сети X.

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Какие изменения готовят власти

Многие украинцы привыкли, что бутылка молока или растительного масла всегда имеет объем 1 литр, а пачка масла весит 200 граммов. Однако это правило уже давно не соблюдается. Это явление возникло из-за роста цен на сырье для производства продуктов. Чтобы избежать шока у покупателей от цен на полках магазинов, бизнес все чаще прибегает к определенным манипуляциям.

В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект, который потребует от торговых сетей указывать на ценниках стоимость товара за килограмм или литр, если он продается в меньших упаковках.

Основная цель инициативы — борьба со шринкфляцией, явлением, когда производители уменьшают объем или количество продукции в упаковке, при этом оставляют прежнюю цену или слегка ее повышают. Такой подход фактически приводит к тому, что потребители получают меньше товара по той же цене, что можно назвать скрытой формой инфляции.

"Продаем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и эти все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", — заявил Дмитрий Гурин.

К каким изменениям следует готовиться украинцам

Изменения должны быть внесены в статью 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", гарантирующей право получать правдивую и доступную информацию о продукции. Следует отметить, что законопроект:

не запрещает продажу товаров в меньших упаковках;

обязывает указывать на ценниках дополнительную информацию, позволяющую потребителям сравнивать цены за единицу объема или веса.

Изменения будут касаться товаров, измеряемых литрами, килограммами, квадратными или погонными метрами.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн помощи от государства. Первые счастливчики уже начали получать деньги, которые можно потратить на определенные группы товаров.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров утвердил новые правила возврата пищевых продуктов, ставших непригодными или опасными для употребления. Теперь потребители смогут вернуть такие товары продавцу в течение 14 дней после покупки.