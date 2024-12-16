Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Две цены за товар — нардепы нашли способ защитить покупателей arrow

Две цены за товар — нардепы нашли способ защитить покупателей

16 декабря 2024 16:50
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Торговые сети больше не смогут обманывать покупателей — какие изменения готовят власти
Человек выбирает товар в магазине. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для большинства украинцев проверка перед покупкой сроков годности тех или иных продуктов — это обычное дело. Однако внимательно изучать состав и другие надписи на упаковке почти никто не хочет. А зря, именно здесь может скрываться "обман".

О том, как торговые сети обманывают украинцев и как с этим планируют бороться, сообщил народный депутат Дмитрий Гурин в сети X.

Читайте также:

Какие изменения готовят власти

Многие украинцы привыкли, что бутылка молока или растительного масла всегда имеет объем 1 литр, а пачка масла весит 200 граммов. Однако это правило уже давно не соблюдается. Это явление возникло из-за роста цен на сырье для производства продуктов. Чтобы избежать шока у покупателей от цен на полках магазинов, бизнес все чаще прибегает к определенным манипуляциям.

В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект, который потребует от торговых сетей указывать на ценниках стоимость товара за килограмм или литр, если он продается в меньших упаковках.

Основная цель инициативы — борьба со шринкфляцией, явлением, когда производители уменьшают объем или количество продукции в упаковке, при этом оставляют прежнюю цену или слегка ее повышают. Такой подход фактически приводит к тому, что потребители получают меньше товара по той же цене, что можно назвать скрытой формой инфляции.

"Продаем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и эти все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", — заявил Дмитрий Гурин.

К каким изменениям следует готовиться украинцам

Изменения должны быть внесены в статью 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", гарантирующей право получать правдивую и доступную информацию о продукции. Следует отметить, что законопроект:

  • не запрещает продажу товаров в меньших упаковках;
  • обязывает указывать на ценниках дополнительную информацию, позволяющую потребителям сравнивать цены за единицу объема или веса.

Изменения будут касаться товаров, измеряемых литрами, килограммами, квадратными или погонными метрами.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн помощи от государства. Первые счастливчики уже начали получать деньги, которые можно потратить на определенные группы товаров.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров утвердил новые правила возврата пищевых продуктов, ставших непригодными или опасными для употребления. Теперь потребители смогут вернуть такие товары продавцу в течение 14 дней после покупки.

товары цены в Украине цены законопроект производство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:04 Теракт в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК