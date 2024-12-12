Податкові штрафи в Україні – за що карають продавців

Безготівкова оплата через POS-термінал. Фото: Nova Pay

Продавці в Інтернеті ризикують потрапити під податкову перевірку, оскільки контролюючий орган активно моніторить ринок у пошуках суб’єктів господарювання, які здійснюють неправомірну діяльність. Часто українці, аби уникнути відкриття ФОП, звітності, сплати податків, реєстрації касового апарату тощо, продають товари незаконно. Але за кожну помилку загрожують чималі штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть оштрафувати продавців в Інтернеті та на які суми.

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Відсутність реєстрації ФОП

Найчастіша проблема бізнесу в Інтернеті — його офіційно не реєструють. Тобто продавці не відкривають ФОП, а здійснюють торговельну діяльність без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Це заборонено законом і тягне за собою штраф у розмірі 340 грн (за ч. 117.1, ст. 117 Податкового кодексу).

Але не варто розслаблятися, вважаючи, що краще заплатити 340 грн, ніж реєструвати бізнес. Бо існує ще стаття 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка накладає на українців штраф у розмірі від 17 000 до 85 000 грн за недотримання порядку провадження господарської діяльності. Плюс у продавців конфіскують весь товар, сировину, обладнання і зароблені кошти.

Санкція в розмірі від 17 000 до 34 000 грн передбачена за такі порушення (по статті 164 КУпАП):

неподання повідомлення про початок ведення бізнесу;

робота без отримання ліцензії, якщо це передбачено законом;

робота в період зупинення дії ліцензії;

ведення діяльності без одержання документа дозвільного характеру.

Якщо людину повторно притягнули до відповідальності протягом року, то штраф збільшиться до 34 000-85 000 грн з конфіскацією виготовленої продукції.

Порушення прав споживачів

Продавців в Інтернеті можуть покарати за недотримання законодавства про захист прав споживачів. Існує стаття 156-1 КУпАП, яка накладає на суб’єктів господарювання такі фінансові санкції:

від 17 до 306 грн — за відмову повернути кошти у випадку придбання товару неналежної якості;

від 170 до 850 грн — за надання недостовірної інформації про продукцію (за умови, що ситуація не зашкодила життю, здоров'ю та майну покупця);

від 850 до 3 400 грн — за ігнорування вимоги привести інформацію про товар до відповідності.

Штрафи за неправильне використання РРО

Перевірки щодо застосування РРО відновили в жовтні 2023 році. Відтоді бізнес почали штрафувати за відсутність касового апарату, невидачу чеків та інші проблеми, пов’язані з клієнтськими розрахунками. З 1 січня 2025 року обов’язок встановити РРО пошириться навіть на населені пункти з чисельністю осіб до 5 000, тобто села.

Інтернет-магазини повинні видавати фіскальні чеки клієнтам і здійснювати правильну експлуатацію POS-терміналу. За недотримання законодавства загрожують такі штрафи (відповідно до статті 17 закону про РРО):

100% від суми реалізованих товарів — за відсутність реєстратора розрахункових операцій в точці продажу, за невидачу фіскального чека, за неправильні реквізити в чеку, за прострочений РРО (150% у разі повторного порушення);

100% вартості товарів — за недотримання правила внесення/видачі готівки (лише у разі повторного порушення);

510 грн — за неправильне відкриття/закриття зміни (регулярна подача нульових z-звітів);

від 1 700 до 3 400 грн — за відсутність POS-терміналу в точці продажу;

5 100 грн — за відсутність штрих-кода в чеку на акцизні товари.

Як розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, протягом 2024 року податківці здійснили понад 7 000 контрольних закупівель товарів через Інтернет. Результатом моніторингу стали штрафи за незаконну реалізацію продукції та уникнення видачі фіскального чеку — 106,6 млн гривень (з них 47,3 млн гривень — у листопаді).

Нагадаємо, в Україні запровадили нові правила для продавців. Кабінет Міністрів змінив Порядок повернення (заміни) харчових продуктів. Відтепер споживачі можуть повернути непридатні або небезпечні товари в магазин протягом 14 днів після купівлі.

Також ми писали, що українці вже можуть купити ялинку. Але варто прискіпливо обирати продавця та шукати дерево лише на офіційних ярмарках. Бо не всі постачальники займаються реалізацією легально. За придбання незаконно зрубаної ялинки загрожують чималі штрафи.