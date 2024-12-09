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Штрафи за нелегальні ялинки — що потрібно знати покупцям

9 грудня 2024 12:07
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Штраф за ялинку — за що можуть покарати покупця
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З наближенням зимових свят в кожному населеному пункті можна помітити появу точок продажу новорічних ялинок. Однак далеко не всі вони працюють легально. Багато українців не задумуються про походження цих дерев та купують ялинку у найближчого продавця, але це не найкраще рішення. За придбання нелегально заготовленого дерева можна отримати штраф.

Про те, яка відповідальність загрожує українцям за покупку ялинки у нелегалів, визначено ст. №88-1 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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Чи можна отримати штраф за покупку ялинки у нелегальних продавців

У період новорічних свят багато українців обирають живі ялинки для своєї оселі. Свідомі громадяни розуміють, що самостійно зрізати дерево в лісі — це порушення закону, яке може обернутися значним штрафом. Проте не всі знають, що також існує відповідальність за купівлю нелегально зрубаної ялинки.

Якщо ви хочете придбати ялинку, переконайтесь, що продавець має законні підстави для реалізації святкових дерев. На легальних ялинках має бути електронний чіп із кодом лісгоспу, що підтверджує його походження. Якщо його немає, ви ризикуєте отримати штраф.

Згідно зі статтею №88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за порушення правил купівлі або продажу хвойних дерев для громадян коливається від 510 до 1 700 грн. Якщо ялинка була зрізана в зонах природно-заповідного фонду, цей штраф може сягати від 1 700 до 3 655 грн.

Тобто навіть якщо ви не брали участі в незаконній рубці, це не звільняє від відповідальності. Тому найкраще купувати новорічну ялинку у легальних точках продажу.

Який штраф за незаконно зрубану ялинку

Потрібно відповідально підходити до вибору новорічних ялинок і купувати їх тільки в офіційно дозволених місцях, визначених органами місцевої влади. Кожна легально заготовлена ялинка повинна мати електронний чип зі штрих-кодом, що підтверджує її легальне походження.

Тим, хто планує самостійно зрубати ялинку, варто пам'ятати про потенційну відповідальність за порушення законодавства України:

  1. Незаконна рубка за межами населених пунктів, відповідно до ст. 153 КУпАП, карається штрафом для громадян від 170 до 510 грн, для посадових осіб чи підприємців — від 510 до 850 грн. 
  2. Згідно з ч. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну рубку, пошкодження чи знищення лісових культур передбачено штраф для громадян від 510 до 1020 грн, для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 грн. 

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що купити дрова чи заготовити їх власноруч — це справа кожного. Якщо придбати деревину можна без зайвих проблем, то самостійно піти в ліс та зайнятись рубкою дерев не можна. За це можна отримати чималий штраф.

Також ми розповідали, що новорічна ялинка — це обов'язковий атрибут зимових свят. Але не всі громадяни України розуміють, скільки часу потрібно, щоб виростити одне таке дерево.

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