Штрафи за нелегальні ялинки — чи є відповідальність для покупців

Люди купують новорічні ялинки. Фото: УНІАН

З початку грудня багато українців починають підготовку до новорічних свят. Перше, про що слід подбати, це символ Нового року та Різдва — святкова ялинка. Придбати штучне або живе дерево це індивідуальний вибір кожного. Однак варто враховувати, що незаконно куплена або зрубана жива ялинка може обернутись серйозним штрафом.

Про те, яке покарання чекає на порушників, нагадали в Державній екологічній інспекції у Закарпатській області.

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Чи можна отримати штраф, придбавши ялинку в нелегалів

Під час новорічно-різдвяних свят багато українців обирають живі ялинки для святкового декору. Для більшості громадян не секрет, що самостійно піти до лісу та зрубати найкраще дерево вважається порушенням закону, за яке можна отримати чималий штраф. Однак, чи наступає відповідальність, якщо придбати живу ялинку у "чорних лісорубів", знають далеко не всі українці.

Щороку на Закарпатті та по всій країні посилюють контроль за законністю вирубки хвойних дерев під час святкових днів. Цього року державна екоінспекція перевірятиме не тільки лісові масиви, але й місця продажу ялинок.

Якщо ви вирішили придбати живу ялинку, переконайтесь, що продавець є легальним. На зрізаному дереві має бути електронний чіп з кодом лісового господарства, що підтверджує походження конкретного дерева. В іншому випадку вас можуть оштрафувати.

Який штраф можна отримати у 2024 році

За порушення порядку придбання або збуту хвойних дерев, згідно зі статтею №88-1 КУпАП, штраф для громадян може коливатися від 510 до 1 700 грн, а в природно-заповідних зонах — від 1 700 до 3 655 грн.

Тобто, навіть якщо українці самостійно не займались незаконною рубкою, це не звільняє їх від відповідальності. Якщо виявиться, що ялинка, яку придбала людина, була зрізана у природно-заповідній зоні, штраф може сягнути 3 655 гривень. Тому краще не ризикувати та купувати новорічне дерево лише у легальних продавців.

Раніше ми писали, що зима — це серйозне випробування для українських родин, які намагаються знайти ефективні способи обігріти свої оселі. Однак перед тим, як вирушити в ліс за безплатними дровами, варто отримати спеціальний дозвіл, аби уникнути штрафів.

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