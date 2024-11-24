Штраф за зрубану ялинку — яке покарання передбачено у 2024 році

Новорічна ялинка. Фото: Pexels

З першим снігом в багатьох людей виникає відчуття наближення новорічних свят. А тому знову постає звичне питання: обрати штучну ялинку чи сосну, або ж надати перевагу живій, яка зачаровує своїм ароматом і наповнює дім атмосферою свята. Однак слід пам'ятати, що самостійно піти в ліс та зрубати найкраще дерево не вдасться. Це заборонено законом, а тому за такі дії можна отримати штраф.

Про те, який штраф можна отримати за зрубану ялинку, нагадали в Державній екологічна інспекція Поліського округу.

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До вибору новорічних ялинок потрібно ставитись відповідально і купувати їх виключно в офіційно дозволених точках продажу, визначених органами місцевої влади. На кожній законно заготовленій ялинці обов’язково має бути електронний чип зі штрих-кодом, який підтверджує її походження та легальність.

Тим, хто планує придбати новорічне дерево незаконно або самостійно зрубати його, слід пам'ятати про можливу відповідальність, передбачену законодавством України:

Згідно зі ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну вирубку, пошкодження чи знищення лісових культур або молодняку передбачено штраф: для громадян — від 510 до 1020 грн, для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 грн. Незаконна рубка за межами населених пунктів, відповідно до ст. 153 КУпАП, карається штрафом: для громадян — від 170 до 510 грн, для посадових осіб чи підприємців — від 510 до 850 грн. Стаття 88-1 КУпАП передбачає штраф за порушення правил придбання або збуту рослин, включно з хвойними деревами: від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів (510-1 700 грн). Якщо порушення трапляється в межах природно-заповідного фонду, штраф збільшується до 100-215 неоподатковуваних мінімумів (1 700-3 655 грн). Відповідно до ст. 246 Кримінального кодексу України, незаконна вирубка лісу, транспортування, зберігання чи збут таких дерев може призвести до кримінальної відповідальності. Це передбачає обмеження волі до 3 років, позбавлення волі від 3 до 5 років, а в разі значної шкоди — від 5 до 7 років.

Самовільна вирубка дерев у нинішніх умовах може бути небезпечною не лише через штрафи, але й через ризики для життя. У багатьох лісах досі триває перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів, тому ходити в них не варто.

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