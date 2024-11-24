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Новорічні штрафи — скільки доведеться віддати за зрубану ялинку

24 листопада 2024 09:34
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Штраф за зрубану ялинку — яке покарання передбачено у 2024 році
Новорічна ялинка. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З першим снігом в багатьох людей виникає відчуття наближення новорічних свят. А тому знову постає звичне питання: обрати штучну ялинку чи сосну, або ж надати перевагу живій, яка зачаровує своїм ароматом і наповнює дім атмосферою свята. Однак слід пам'ятати, що самостійно піти в ліс та зрубати найкраще дерево не вдасться. Це заборонено законом, а тому за такі дії можна отримати штраф.

Про те, який штраф можна отримати за зрубану ялинку, нагадали в Державній екологічна інспекція Поліського округу.

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До вибору новорічних ялинок потрібно ставитись відповідально і купувати їх виключно в офіційно дозволених точках продажу, визначених органами місцевої влади. На кожній законно заготовленій ялинці обов’язково має бути електронний чип зі штрих-кодом, який підтверджує її походження та легальність.

Тим, хто планує придбати новорічне дерево незаконно або самостійно зрубати його, слід пам'ятати про можливу відповідальність, передбачену законодавством України:

  1. Згідно зі ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну вирубку, пошкодження чи знищення лісових культур або молодняку передбачено штраф: для громадян — від 510 до 1020 грн, для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 грн.
  2. Незаконна рубка за межами населених пунктів, відповідно до ст. 153 КУпАП, карається штрафом: для громадян — від 170 до 510 грн, для посадових осіб чи підприємців — від 510 до 850 грн.
  3. Стаття 88-1 КУпАП передбачає штраф за порушення правил придбання або збуту рослин, включно з хвойними деревами: від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів (510-1 700 грн). Якщо порушення трапляється в межах природно-заповідного фонду, штраф збільшується до 100-215 неоподатковуваних мінімумів (1 700-3 655 грн).
  4. Відповідно до ст. 246 Кримінального кодексу України, незаконна вирубка лісу, транспортування, зберігання чи збут таких дерев може призвести до кримінальної відповідальності. Це передбачає обмеження волі до 3 років, позбавлення волі від 3 до 5 років, а в разі значної шкоди — від 5 до 7 років.

Самовільна вирубка дерев у нинішніх умовах може бути небезпечною не лише через штрафи, але й через ризики для життя. У багатьох лісах досі триває перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів, тому ходити в них не варто.

Раніше ми писали, що українці, які опалюють свої будинки дровами, добре знають, які види деревини найкраще для цього підходять. Однак далеко не всім відомо, чим топити не варто.

Також ми розповідали, що для громадян, які використовують для опалення дрова, держава надає спеціальну субсидію. Цьогоріч розмір такої допомоги становить понад 16 тис. грн.

свята штраф дерева покарання дрова

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