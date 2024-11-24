Штраф за срубленную елку – какое наказание предусмотрено в 2024 году

Рождественская елка. Фото: Pexels

С первым снегом у многих людей возникает чувство приближения новогодних праздников. А потому снова возникает привычный вопрос: выбрать искусственную елку или сосну, или предпочесть живую, которая завораживает своим ароматом и наполняет дом атмосферой праздника. Однако следует помнить, что самостоятельно уйти в лес и срубить лучшее дерево не получится. Это запрещено законом, а потому за такие действия можно получить штраф.

О том, какой штраф можно получить за срубленную елку, напомнили в Государственной экологической инспекции Полесского округа.

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К выбору новогодних елок следует относиться ответственно и покупать их исключительно в официально разрешенных точках продаж, определенных органами местных властей. На каждой законно заготовленной елке обязательно должен быть электронный чип со штрих-кодом, подтверждающий ее происхождение и легальность.

Тем, кто планирует приобрести новогоднее дерево незаконно или самостоятельно срубить его, следует помнить о возможной ответственности, предусмотренной законодательством Украины:

Согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение лесных культур или молодняка предусмотрен штраф: для граждан — от 510 до 1 020 грн, для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 грн. Незаконная рубка за пределами населенных пунктов, согласно ст. 153 КУоАП, карается штрафом: для граждан — от 170 до 510 грн, для должностных лиц или предпринимателей — от 510 до 850 грн. Статья 88-1 КУоАП предусматривает штраф за нарушение правил приобретения или сбыта растений, включая хвойные деревья: от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов (510-1 700 грн). Если нарушение случается в пределах природно-заповедного фонда, штраф увеличивается до 100-215 тысяч рублей (1 700-3 655 грн). Согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная вырубка леса, транспортировка, хранение или сбыт таких деревьев может привести к уголовной ответственности. Это предполагает ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы от 3 до 5 лет, а в случае значительного ущерба — от 5 до 7 лет.

Самовольная вырубка деревьев в нынешних условиях может быть опасна не только из-за штрафов, но и из-за рисков для жизни. Во многих лесах продолжается проверка на наличие взрывоопасных предметов, поэтому ходить в них не стоит.

Ранее мы писали, что украинцы, которые отапливают свои дома дровами, хорошо знают, какие виды древесины лучше всего для этого подходят. Однако далеко не всем известно, чем топить не стоит.

Также мы рассказывали, что гражданам, которые используют для отопления дрова, государство предоставляет специальную субсидию. В этом году размер такого пособия составляет более 16 тыс. грн.