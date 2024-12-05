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Права сусідів — кому в двері можуть постукати правоохоронці

5 грудня 2024 10:26
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Штраф у своїй квартирі — за які порушення можуть покарати українців
Правоохоронець бере покази людини. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деякі люди вважають, що у своїй квартирі можна робити що завгодно та коли заманеться. Але насправді це не так. У багатоквартирному будинку важливо дотримуватися правил, які забезпечують комфортне співіснування всіх мешканців. Навіть у власній квартирі існують обмеження, які регламентуються законодавством України. Недотримання цих норм може обернутися конфліктами із сусідами та суттєвими штрафами.

Про те, за що можуть оштрафувати власника квартири, зазначається в Державних будівельних нормах України.

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За що можна отримати у своїй квартирі

Ремонтні роботи часто стають причиною конфліктів, однак їх можна уникнути, дотримуючись встановлених правил. Українським законодавством визначено час виконання шумних робіт:

  1. По буднях: шуміти не можна з 21:00 до 8:00.
  2. У вихідні та святкові дні: ремонт заборонено цілодобово.

Якщо ці правила порушуються, сусіди мають право звернутися до поліції, яка може застосувати відповідні санкції. Втім, якщо всіх мешканців будинку шум влаштовує, ремонт можна проводити і в неробочий час.

Який штраф можна отримати

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, недотримання правил тихої години карається попередженням або штрафом:

  1. Для фізичних осіб: від 85 до 255 грн.
  2. Для підприємств: від 255 до 510 грн.

За повторне порушення протягом року покарання стає суворішим, сума штрафу збільшується до:

  • 255 – 510 грн для фізичних осіб.
  • 850 – 2 550 грн для юридичних осіб.

Крім того, поліція може конфіскувати  обладнання, інструменти чи апаратуру, які створюють надмірний шум. Варто зауважити, що дитячий плач чи шум домашніх тварин не вважаються забороненими з погляду закону. У таких випадках потрібно звертатися до відповідних органів, таких як служба опіки або захисту тварин.

Який штраф можна отримати за незаконне перепланування квартири

Ще одне порушення, за яке можна отримати штраф у власній квартирі, — це самовільне перепланування. У своїй оселі ви можете здійснювати необхідні зміни, проте існують певні обмеження, які слід враховувати. Зокрема, заборонено:

  1. Демонтувати блоки балконів.
  2. Руйнувати опорні конструкції будівлі.
  3. Переносити радіатори центрального опалення на балкони.
  4. Розбирати зовнішні стіни для об’єднання кімнати та балкона.
  5. Розширювати санвузли за рахунок житлових кімнат або змінювати їхнє розташування.

Порушення цих норм може призвести до накладення штрафу, розмір якого становить від 1 700 до 4 250 гривень.

Дотримання правил проживання у багатоквартирному будинку — це не лише прояв поваги до сусідів, а й спосіб уникнути адміністративної відповідальності. Щоб уникнути проблем, важливо не лише знати закон, а й враховувати потреби тих, хто живе поруч.

Раніше ми писали, що власники собак повинні дотримуватися правил вигулу, інакше можна отримати штраф. Зокрема, великі породи, які входять до списку небезпечних, повинні бути на повідці та в наморднику.

Також ми розповідали, що щороку власники нерухомості сплачують податок за "зайву площу". Цього року потрібно зробити платіж за 2023 рік. Однак деякі категорії громадян звільняються від цього обов'язку.

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