Собака на вулиці – за що і як карають власників у 2024 році

Утримання собаки обернеться штрафом — за що карають українців
Власники чотирилапих улюбленців несуть відповідальність за тварин, особливо вигулюючи їх на вулиці. Існує чимало правил, недотримання яких загрожує адміністративною відповідальністю, тобто штрафами. Наприклад, великі породи собак, внесені в перелік небезпечних, заборонено вигулювати без повідця і намордника.
Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть покарати власників собак.
Штраф за відсутність намордника
Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає вимоги для українців щодо вигулу собак небезпечних порід. Цих тварин обов’язково потрібно тримати на повідцю, застосовуючи намордник. Згідно з постановою № 1164 "Перелік небезпечних порід собак", йдеться про:
- акіта-іну;
- вівчарку;
- бульдога;
- бульмастифа;
- бультер’єра;
- вовкодава;
- добермана;
- кане-корсо;
- мастифа;
- ротвейлера тощо.
Якщо вивести велику тварину на вулицю без повідця і намордника, можна отримати штраф у розмірі 170-340 грн (стаття 154 КУпАП). Для посадових осіб фінансова санкція становить 340-850 грн. Якщо до відповідальності притягнуть повторно протягом року, доведеться заплатити 340-510 грн і 510-1 020 грн відповідно.
Інші штрафи для власників тварин
Навіть якщо господар вигулює собаку правильно, він може натрапити на несподівані штрафи. Наприклад, відмова прибрати за чотирилапим улюбленцем карається санкцією в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн). Посадовці сплачують більше — від 340 до 850 грн.
Також варто знати про інші поширені порушення:
- знищення зелених насаджень — штраф від 170 до 510 грн;
- порушення правил благоустрою — штраф від 340 до 1 360 грн;
- заподіяння шкоди майну сторонньої людини — штраф від 1 700 до 3 400 грн
- напад на перехожого — штраф від 1 700 до 3 400 грн.
Якщо собака на вулиці напала на людину, в результаті чого постраждалий отримав травми, то власнику загрожують виправні роботі чи навіть обмеження волі (залежно від важкості завданої шкоди здоров’ю).
Нагадаємо, українці повинні ретельно слідкувати за чотирилапими улюбленцями, вигулюючи їх у громадських місцях. Особливо якщо собака входить у перелік небезпечних порід. Не дотримуючись вимог закону щодо виховання хвостатих, можна натрапити на серйозні штрафи.
Також ми писали, що в Україні можна купити собак елітних порід. Звісно, ціни можуть вразити людей, які звикли брати на виховання тварин із вулиці чи притулку. Деякі породи коштують десятки тисяч гривень, а утримання вимагає великих фінансових вкладень.
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