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Утримання собаки обернеться штрафом — за що карають українців

3 грудня 2024 09:47
Єлизавета Супівська - редактор
Собака на вулиці – за що і як карають власників у 2024 році
Жінка вигулює собаку. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Власники чотирилапих улюбленців несуть відповідальність за тварин, особливо вигулюючи їх на вулиці. Існує чимало правил, недотримання яких загрожує адміністративною відповідальністю, тобто штрафами. Наприклад, великі породи собак, внесені в перелік небезпечних, заборонено вигулювати без повідця і намордника.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть покарати власників собак.

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Штраф за відсутність намордника

Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає вимоги для українців щодо вигулу собак небезпечних порід. Цих тварин обов’язково потрібно тримати на повідцю, застосовуючи намордник. Згідно з постановою № 1164 "Перелік небезпечних порід собак", йдеться про:

  • акіта-іну;
  • вівчарку;
  • бульдога;
  • бульмастифа;
  • бультер’єра;
  • вовкодава;
  • добермана;
  • кане-корсо;
  • мастифа;
  • ротвейлера тощо.

Якщо вивести велику тварину на вулицю без повідця і намордника, можна отримати штраф у розмірі 170-340 грн (стаття 154 КУпАП). Для посадових осіб фінансова санкція становить 340-850 грн. Якщо до відповідальності притягнуть повторно протягом року, доведеться заплатити 340-510 грн і 510-1 020 грн відповідно.

Інші штрафи для власників тварин

Навіть якщо господар вигулює собаку правильно, він може натрапити на несподівані штрафи. Наприклад, відмова прибрати за чотирилапим улюбленцем карається санкцією в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн). Посадовці сплачують більше — від 340 до 850 грн.

Також варто знати про інші поширені порушення:

  • знищення зелених насаджень — штраф від 170 до 510 грн;
  • порушення правил благоустрою — штраф від 340 до 1 360 грн;
  • заподіяння шкоди майну сторонньої людини — штраф від 1 700 до 3 400 грн
  • напад на перехожого — штраф від 1 700 до 3 400 грн.

Якщо собака на вулиці напала на людину, в результаті чого постраждалий отримав травми, то власнику загрожують виправні роботі чи навіть обмеження волі (залежно від важкості завданої шкоди здоров’ю).

Нагадаємо, українці повинні ретельно слідкувати за чотирилапими улюбленцями, вигулюючи їх у громадських місцях. Особливо якщо собака входить у перелік небезпечних порід. Не дотримуючись вимог закону щодо виховання хвостатих, можна натрапити на серйозні штрафи.

Також ми писали, що в Україні можна купити собак елітних порід. Звісно, ціни можуть вразити людей, які звикли брати на виховання тварин із вулиці чи притулку. Деякі породи коштують десятки тисяч гривень, а утримання вимагає великих фінансових вкладень.

тварини штрафи собака покарання вигулювання собак

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