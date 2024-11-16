Ціни на собак в Україні – скільки коштують елітні породи

Цуценята. Фото: Pexels

Деякі породи чотирилапих улюбленців коштують кілька тисяч доларів. Це справжня еліта у світі собак, яка потребує особливого догляду. Перш ніж витратити на домашню тварину десятки тисяч гривень, дізнайтеся більше про вимоги для господарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають елітні породи собак в Україні на порталі OLX.

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Той-пудель

Як зрозуміло з назви ("той" у перекладі з англійської означає "іграшка"), представники породи — мініатюрні, лагідні, мають декоративний зовнішній вигляд. Приваблюють компанійським характером і маленькими габаритами, через що часто мандрують з господарями у сумочці. Той-пуделів ще називають "кишеньковими" тваринами. На OLX хлопчика привабливого коричневого окрасу продають за 4 000 євро (176 000 грн).

Цуценя той-пуделя, оголошення на OLX. Фото: скриншот

Мальтіпу

Ще одна лялькова порода чотирилапих, яку вивели шляхом схрещення той-пуделя з мальтійською болонкою. Це пояснює мініатюрні розміри, пухнасту шерсть, активність, тягу до ігор, лагідний характер. Теж асоціюється з "собачкою для зірок шоубізнесу", адже такі господарі люблять хизуватися декоративними улюбленцями. Купити малюка мальтіпу можна на OLX за 3 900 євро (171 000 грн).

Цуценя мальтіпу, оголошення на OLX. Фото: скриншот

Тибетський мастиф

Не просто входить у рейтинг найдорожчих собак у світі, а очолює його. Когось представники породи здатні злякати габаритами і рисами характеру, але тибетські мастифи чудово підходять для охорони території. Вони доброзичливі до господарів і знайомих людей, натомість хижо ставляться до незнайомців. Тим не менше, собаки дуже розумні та легко піддаються дресируванню. Порода коштує в Україні до 3 000 доларів (124 000 грн).

Цуценя тибетського мастифа, оголошення на OLX. Фото: скриншот

Ши-цу

Ще одна порода невеликих розмірів. Характеризується спокійною поведінкою, схильністю до вивчення команд, любов’ю до ігор. За ши-цу не потрібен особливий догляд, тож навіть недосвідчені господарі зможуть впоратися з вихованням. Єдине що — треба кожного дня розчісувати тварину через їх пухнасту шерсть. Придбати цуценя можна на OLX відносно недорого, порівняно з іншими елітними породами коштує всього 24 000 грн.

Цуценята ши-цу, оголошення на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні запропонували штрафувати громадян, які займатимуться розведенням і продажем тварин під час війни. Розмір фінансового покарання може становити від 8 500 до 68 000 грн.

Також ми писали, що собак варто захищати від морозу взимку. Хоча тварини люблять гуляти надворі, їм може не сподобатися холод.