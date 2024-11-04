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Вбережіть улюбленця від замерзання — як захистити собаку взимку

4 листопада 2024 22:41
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити, щоб собака не замерз взимку — як захистити улюбленця
Людина, яка вигулює собаку в комбінезоні взимку. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

На відміну від котів, усі собаки хочуть гуляти надворі, особливо, коли за вікном рясно сипле сніг, який щільно вкриває землю, але інколи там дуже холодно. Якщо ви хочете потішити свого домашнього улюбленця, вам варто знати, як його можна захистити від холоду взимку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Такі породи собак, як лайки, маламути і хаскі, вміють жити в умовах зимових морозів, але ті, в кого коротка шерсть або її зовсім немає, мерзнуть взимку. Таким тваринам потрібен особливий догляд, щоб вони могли вільно бігати і робити всі свої "справи" надворі в зимовий період року.

Корги
Собака породи коргі взимку. Фото: Pinterest

Як можна захистити собак від замерзання взимку

Якщо ви є власником або власницею короткошерстих собак або тих, в кого зовсім немає шерсті, вам необхідно одягати на них взимку теплі комбінезони і кофти, а на лапки — черевички. Також треба визначити температурний режим свого вихованця.

Перш, ніж йти надвір, коли там морози, перевірте, чи немає на лапках вашого собаки якихось тріщин або пошкоджень. Між пальцями обов’язково приберіть шерсть, адже там можуть з’являтися крижані грудочки, через що тваринам стає боляче. Можете намазати лапи собаки вазеліном або кремом для захисту. 

Собака
Маленький собака в одязі та черевиках. Фото: Freepik

Якщо ви помітили, що тваринка починає замерзати, тобто, зупиняється, тремтить або переминається з лапи на лапу, швидше йдіть додому, щойно вона виконає всі свої потреби. Якщо собака хоче бігати в снігу, дозвольте йому це, але дивіться, щоб він не перемерз.

До того ж, у жодному випадку не гуляйте зі своєю твариною біля водойм, щоб вона не потрапила до промоїни. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно розмовляти зі своїм собакою. 

Раніше ми розповідали про те, чому собаки люблять лизати своїх господарів. 

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