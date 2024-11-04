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Уберегите любимца от замерзания — как защитить собаку зимой

4 ноября 2024 22:41
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, чтобы собака не замерзла зимой — как защитить любимца
Человек, выгуливающий собаку в комбинезоне зимой. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

В отличие от кошек, все собаки хотят гулять на улице, особенно, когда за окном обильно сыплет снег, плотно укрывающий землю, но иногда там очень холодно. Если вы хотите порадовать своего домашнего питомца, вам стоит знать, как его можно защитить от холода зимой.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Такие породы собак, как лайки, маламуты и хаски, умеют жить в условиях зимних морозов, но те, у кого короткая шерсть или ее совсем нет, мерзнут зимой. Таким животным требуется особый уход, чтобы они могли свободно бегать и делать все свои "дела" на улице в зимний период года.

Корги
Собака породы корги зимой. Фото: Pinterest

Как можно защитить собак от замерзания зимой

Если вы являетесь владельцем или владелицей короткошерстных собак или тех, у кого совсем нет шерсти, вам необходимо одевать на них зимой теплые комбинезоны и кофты, а на лапки — ботиночки. Также нужно определить температурный режим своего питомца.

Прежде, чем идти на улицу, когда там морозы, проверьте, нет ли на лапках вашей собаки каких-то трещин или повреждений. Между пальцами обязательно уберите шерсть, ведь там могут появляться ледяные комочки, из-за чего животным становится больно. Вы можете намазать лапы собаки вазелином или кремом для защиты.

Собака
Маленькая собака в одежде и ботинках. Фото: Freepik

Если вы заметили, что животное начинает замерзать, то есть, останавливается, дрожит или переминается с лапы на лапу, скорее идите домой, как только оно выполнит все свои потребности. Если собака хочет бегать в снегу, позвольте ей это, но смотрите, чтобы она не перемерзла.

К тому же, ни в коем случае не гуляйте со своим животным у водоемов, чтобы оно не попало в промоину.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно разговаривать со своей собакой.

Раньше мы рассказывали о том, почему собаки любят лизать своих хозяев.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно купать свою собаку.

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