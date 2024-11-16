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Эксклюзив в мире собак — за сколько продают элитные породы

16 ноября 2024 09:25
Елизавета Супивская - редактор
Цены на собак в Украине – сколько стоят элитные породы
Щенки. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Некоторые породы четырехлапых любимцев стоят несколько тысяч долларов. Это настоящая элита в мире собак, которая нуждается в особом уходе. Прежде чем потратить на домашнее животное десятки тысяч гривен, узнайте больше о требованиях для хозяев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают элитные породы собак в Украине на портале OLX.

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Той-пудель

Как понятно из названия ("той" в переводе с английского означает "игрушка"), представители породы — миниатюрные, кроткие, имеют декоративный внешний вид. Привлекают компанейским характером и маленькими габаритами, из-за чего часто путешествуют с хозяевами в сумочке. Той-пуделей еще называют "карманными" животными. На OLX мальчика привлекательного коричневого окраса продают за 4 000 евро (176 000 грн).

Тот-пудель
Щенок той-пуделя, объявление на OLX. Фото: скриншот

Мальтипу

Еще одна кукольная порода четырехлапых, которую вывели путем скрещения той-пуделя с мальтийской болонкой. Это объясняет миниатюрные размеры, пушистую шерсть, активность, тягу к играм, кроткий характер. Тоже ассоциируется с "собачкой для звезд шоу-бизнеса", ведь такие хозяева любят хвастаться декоративными любимцами. Купить малыша мальтипу можно на OLX за 3 900 евро (171 000 грн).

Мальтипа
Щенок мальтипу, объявление на OLX. Фото: скриншот

Тибетский мастиф

Не просто входит в рейтинг самых дорогих собак в мире, а возглавляет его. Кого-то представители породы способны напугать габаритами и чертами характера, но тибетские мастифы прекрасно подходят для охраны территории. Они дружелюбны к хозяевам и знакомым людям, но хищно относятся к незнакомцам. Тем не менее, собаки очень умные и легко поддаются дрессировке. Порода стоит в Украине до 3 000 долларов (124 000 грн).

Тибетский мастиф
Щенок тибетского мастифа, объявление на OLX. Фото: скриншот

Ши-цу

Еще одна порода маленьких размеров. Характеризуется спокойным поведением, склонностью к изучению команд, любовью к играм. За ши-цу не требуется особого ухода, поэтому даже неопытные хозяева смогут справиться с воспитанием. Единственное что — нужно каждый день расчесывать животное из-за их пушистой шерсти. Купить щенка можно на OLX относительно недорого, по сравнению с другими элитными породами стоит всего 24 000 грн.

Ши-цу
Продажа щенков ши-цу. Фото: скриншот

Напомним, в Украине предложили штрафовать граждан, занимающихся разведением и продажей животных во время войны. Размер финансового наказания может составлять от 8 500 до 68 000 грн.

Также мы писали, что собак следует защищать от мороза зимой. Хотя животные любят гулять на улице, им может не понравиться холод.

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