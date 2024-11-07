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Штрафи для собачників — чого треба боятися власникам тварин

7 листопада 2024 11:24
Єлизавета Супівська - редактор
Штрафи для власників собак – за що можна отримати покарання та які суми у 2024 році
Господарів собак можуть оштрафувати. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Власники домашніх улюбленців несуть відповідальність за своїх чотирилапих. Вони повинні дотримуватися вимог закону щодо поводження з тваринами, слідкувати за ними, правильно виховувати тощо. Інакше можна натрапити на великі штрафи, наприклад, за вигул собаки у громадському місці без повідця і намордника.

Відповідальність господарів домашніх тварин прописана в Кодексі про адміністративні правопорушення.

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Порушення правил утримання собак

Стаття 154 КУпАП визначила моменти, за якими повинні слідкувати власники собак, коли випускають улюбленців на вулицю. Йдеться про забезпечення безпеки оточення, підтримання чистоти довкілля тощо. Українців штрафують за незначні, на перший погляд, порушення, зокрема за:

  • утримання собак і котів у заборонених місцях;
  • утримання незареєстрованих собак;
  • вигул собаки без повідця і намордника (крім порід, які не внесені до спеціального Переліку небезпечних);
  • вигул у не відведених для цього місцях;
  • неприбирання екскрементів тварини під час перебування у громадському місці.

Всі ці порушення караються попередженням або штрафною санкцією в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн). Посадові особи повинні заплатити більше — від 340 до 850 грн. А в разі повторного притягнення до відповідальності за статтею 154 КУпАП протягом року штраф збільшується до 340-510 грн і 510-1 020 грн відповідно.

Ще один нюанс — чи не спричинили дії, передбачені вказаною статтею, шкоду здоров’ю людини або її майну. Якщо відповідь ствердна, то штраф для власників собак становитиме від 1 700 до 3 400 грн, для посадовців — від 3 400 до 5 100 грн із конфіскацією тварини.

Купірування вух і хвоста

Часто господарі собак вдаються до хірургічної операції зі зміни зовнішнього вигляду свого улюбленця — скорочення хвоста чи вух. Це роблять здебільшого для естетики, проте іноді ветеринари погоджуються на процедуру через появу медичних показників або для запобігання розмноженню.

Прямої заборони на купірування в українському законодавстві немає, проте ситуацію можуть кваліфікувати за статтею 89 Кодексу про адміністративні правопорушення "Жорстоке поводження з тваринами". Йдеться про знущання над собаками і котами, які завдали болю чотирилапим, але не призвели до тілесних ушкоджень/каліцтва.

Штраф за статтею — від 3 400 грн до 5 100 грн. У разі здійснення порушення до двох і більше тварин або повторно протягом року санкція збільшується до 5 100-8 500 грн. Плюс винуватців можуть притягнути до адміністративного арешту.

Небезпечна поведінка собаки

Трапляються випадки, коли господарів собак карають не за власні вчинки, а через поведінку тварин. Наприклад, якщо вони нападають на людей, псують чуже майно, завдають травми перехожим на вулиці тощо. Штраф можна отримати за:

  • напад на людину — від 1 700 до 3 400 грн плюс конфіскація тварини;
  • пошкодження чужого майна — компенсація в повному обсязі;
  • знищення зелених насаджень — від 170 до 510 грн;
  • порушення правил благоустрою — від 340 до 1 360 грн.

До речі, відповідальність настає також у випадку порушення правил транспортування тварин. Це кваліфікують як один зі способів знущання, а санкція становить 3 100-5 950 грн.

Нагадаємо, на сайті електронних петицій з’явилася пропозиція заборонити українцям розводити і продавати тварин під час війни і ще 5 років після її завершення. Штраф за порушення може становити до 68 000 грн.

Також ми писали, що українців нещадно штрафують за безквиткові поїздки громадським транспортом. Набагато дешевше заплатити за квиток, ніж витрачати гроші на покриття штрафу.

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