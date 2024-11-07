Штрафы для владельцев собак – за что можно получить наказание и какие суммы в 2024 году

Хозяев собак могут оштрафовать. Фото: Unsplash

Владельцы домашних любимцев несут ответственность за своих четырехлапых. Они должны соблюдать требования закона об обращении с животными, следить за ними, правильно воспитывать и т.д. Иначе можно попасть на большие штрафы, например, за выгул собаки в общественном месте без поводка и намордника.

Ответственность владельцев домашних животных прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

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Статья 154 КУоАП определила моменты, за которыми должны следить владельцы собак, выпуская любимцев на улицу. Речь идет об обеспечении безопасности окружающих, поддержании чистоты и т.д. Украинцев штрафуют за незначительные, на первый взгляд, нарушения, в частности:

содержание собак и кошек в запрещенных местах;

содержание незарегистрированных собак;

выгул собаки без поводка и намордника (кроме пород, не внесенных в специальный Перечень опасных);

выгул в не отведенных для этого местах;

неуборку экскрементов животного во время пребывания в общественном месте.

Все эти нарушения наказываются предупреждением или штрафной санкцией в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн). Должностные лица должны заплатить больше — от 340 до 850 грн. А в случае повторного привлечения к ответственности по статье 154 КУоАП в течение года штраф увеличивается до 340-510 грн и 510-1 020 грн соответственно.

Еще один нюанс — не повлекли ли действия, предусмотренные указанной статьей, вред здоровью человека или его имуществу. Если ответ утвердительный, то штраф для владельцев собак будет составлять от 1 700 до 3 400 грн, для должностных лиц — от 3 400 до 5 100 грн с конфискацией животного.

Купирование ушей и хвоста

Часто хозяева собак прибегают к хирургической операции по изменению внешнего вида своего любимца — сокращению хвоста или ушей. Это делают, в основном, для эстетики, однако иногда ветеринары соглашаются на процедуру из-за появления медицинских показателей или для предотвращения размножения.

Прямого запрета на купирование в украинском законодательстве нет, однако ситуацию могут квалифицировать по статье 89 Кодекса об административных правонарушениях "Жестокое обращение с животными". Речь идет об издевательствах над собаками и котами, которые причинили боль четырехлапым, но не привели к телесным повреждениям/увечьям.

Штраф по статье — от 3 400 грн до 5 100 грн. В случае нарушения к двум и более животным или повторно в течение года санкция увеличивается до 5 100-8 500 грн. Плюс виновников могут привлечь к административному аресту.

Опасное поведение собаки

Бывают случаи, когда хозяев собак наказывают не за собственные поступки, а из-за поведение животных. Например, если они нападают на людей, портят чужое имущество, наносят травмы прохожим на улице и т.д. Штраф можно получить за:

нападение на человека — от 1 700 до 3 400 грн плюс конфискация животного;

повреждение чужого имущества — компенсация в полном объеме;

уничтожение зеленых насаждений — от 170 до 510 грн;

нарушение правил благоустройства — от 340 до 1 360 грн.

Кстати, ответственность наступает также в случае нарушения правил транспортировки животных. Это квалифицируют как один из способов издевательства, а санкция составляет 3 100-5 950 грн.

Напомним, на сайте электронных петиций появилось предложение запретить украинцам разводить и продавать животных во время войны и еще 5 лет после ее завершения. Штраф за нарушение может составить до 68 000 грн.

Также мы писали, что украинцев нещадно штрафуют за безбилетные поездки общественным транспортом. Гораздо дешевле заплатить за билет, чем тратить деньги на покрытие штрафа.