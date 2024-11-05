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Українців хочуть штрафувати за розведення тварин — деталі

5 листопада 2024 17:11
Єлизавета Супівська - редактор
Продаж і розведення тварин в Україні – які штрафи можуть з’явитися
Продаж і розведення тварин хочуть заборонити. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

В Україні з’явилася пропозиція заборонити громадянам розводити і продавати домашніх тварин під час війни і протягом 5 років після завершення особливого періоду. За порушення вимоги навіть хочуть штрафувати.

Деталі опублікували на сайті електронних петицій Кабінету Міністрів.

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Пропозиція з’явилася 31 жовтня 2024 року і станом на 5 листопада набрала тільки 14 голосів із 25 000 необхідних. Авторка запропонувала встановити заборону на розведення і реалізацію домашніх тварин протягом дії воєнного стану і наступних 5 років після закінчення війни. Інакше порушникам загрожуватимуть штрафи в діапазоні від 8 500 до 68 000 грн.

 

Петиція про домашніх тварин
Петиція про штрафи за розведення і продаж тварин. Скриншот: petition.kmu.gov.ua

До речі, схожу петицію опублікували також у червні 2022 року. Тоді автор запропонував внести зміни в закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", а саме:

  • статтю 22 доповнити абзацем про заборону розведення і продажу домашніх тварин "на період дії воєнного стану та протягом 5-ти років після закінчення";
  • статтю 8 доповнити абзацем про заборону розведення і продажу диких тварин.

Що стосується санкцій за порушення, то автор петиції вказав на необхідності внести зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення, аби статтю 154-1 доповнити штрафом у розмірі від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з подальшою конфіскацією тварин (від 8 500 до 17 000 грн). Петиція набрала 4 348 голосів українців.

За що штрафують власників тварин

Штрафи прописані в КУпАП. Згідно зі статтею 89 Кодексу, власникам чотирилапих улюбленців загрожують такі адміністративні стягнення за жорстоке поводження з тваринами:

  • за знущання, які спричинили фізичний біль, але не завдали тілесних ушкоджень — від 3 400 до 5 100 грн;
  • за знущання, вчинені до двох і більше тварин, чи групою осіб — від 5 100 до 8 500 грн, або адміністративний арешт до 15 днів плюс конфіскація тварини;
  • за порушення правил транспортування (кваліфікується як один зі способів знущання) — від 3 100 до 5 950 грн.

Також варто знати про відповідальність за недотримання вимог щодо утримання собак і котів. За статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, вигул тварини без намордника і повідця в громадських місцях карається штрафом у розмірі від 170 грн до 340 грн. Стільки ж доведеться заплатити за неприбирання фекалій чотирилапого друга на вулиці.

Нагадаємо, модний дім Louis Vuitton виготовив розкішну собачу будку за 66 000 доларів. Її створили з натуральної шкіри та оздобили золотою фурнітурою.

Також ми писали, що собаки люблять гуляти взимку на вулиці. Але через настання морозів варто подумати, як захистити улюбленця від холодних температур.

петиція домашні тварини штрафи тварини покарання

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