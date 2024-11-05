Продаж і розведення тварин в Україні – які штрафи можуть з’явитися

Продаж і розведення тварин хочуть заборонити. Фото: Unsplash

В Україні з’явилася пропозиція заборонити громадянам розводити і продавати домашніх тварин під час війни і протягом 5 років після завершення особливого періоду. За порушення вимоги навіть хочуть штрафувати.

Деталі опублікували на сайті електронних петицій Кабінету Міністрів.

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Пропозиція з’явилася 31 жовтня 2024 року і станом на 5 листопада набрала тільки 14 голосів із 25 000 необхідних. Авторка запропонувала встановити заборону на розведення і реалізацію домашніх тварин протягом дії воєнного стану і наступних 5 років після закінчення війни. Інакше порушникам загрожуватимуть штрафи в діапазоні від 8 500 до 68 000 грн.

Петиція про штрафи за розведення і продаж тварин. Скриншот: petition.kmu.gov.ua

До речі, схожу петицію опублікували також у червні 2022 року. Тоді автор запропонував внести зміни в закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", а саме:

статтю 22 доповнити абзацем про заборону розведення і продажу домашніх тварин "на період дії воєнного стану та протягом 5-ти років після закінчення";

статтю 8 доповнити абзацем про заборону розведення і продажу диких тварин.

Що стосується санкцій за порушення, то автор петиції вказав на необхідності внести зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення, аби статтю 154-1 доповнити штрафом у розмірі від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з подальшою конфіскацією тварин (від 8 500 до 17 000 грн). Петиція набрала 4 348 голосів українців.

За що штрафують власників тварин

Штрафи прописані в КУпАП. Згідно зі статтею 89 Кодексу, власникам чотирилапих улюбленців загрожують такі адміністративні стягнення за жорстоке поводження з тваринами:

за знущання, які спричинили фізичний біль, але не завдали тілесних ушкоджень — від 3 400 до 5 100 грн;

за знущання, вчинені до двох і більше тварин, чи групою осіб — від 5 100 до 8 500 грн, або адміністративний арешт до 15 днів плюс конфіскація тварини;

за порушення правил транспортування (кваліфікується як один зі способів знущання) — від 3 100 до 5 950 грн.

Також варто знати про відповідальність за недотримання вимог щодо утримання собак і котів. За статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, вигул тварини без намордника і повідця в громадських місцях карається штрафом у розмірі від 170 грн до 340 грн. Стільки ж доведеться заплатити за неприбирання фекалій чотирилапого друга на вулиці.

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