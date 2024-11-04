Які штрафи за сухостій — чи можна збирати дрова в лісі

Заготівля сухостою загрожує українцям великими штрафами. Фото: Unsplash

Сухостій — це засохлі дерева і кущі, які стоять на корені чи повалені на поверхню ґрунту. Часто українці збирають ці ресурси в лісах, аби використовувати для опалення. Проте закон говорить, що заготовляти і зберігати дрова у вигляді сухостою без наявності спеціального дозволу заборонено.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує українцям за збирання сухостою в лісі, посилаючись на законодавство.

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Штрафи за збирання сухостою

Згідно зі статтею 69 Лісового кодексу, для використання лісоматеріалів необхідно отримати так званий лісорубний квиток. Ці дозволи видають власники чи постійні користувачі безплатно за зверненням осіб. Без квитка будь-яка заготівля деревини забороняється. Інакше порушникам доведеться заплатити чималі штрафи.

Покарання за збір сухостою міститься в Кодексі про адміністративні правопорушення (статті 64, 65, 65-1, 66-1). Фінансові санкції встановлені в таких розмірах:

за порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці — від 6 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 238 грн);

за незаконну порубку і пошкодження дерев/чагарників, знищення лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках, а також молодняка природного походження і самосіву — від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів (від 510 до 1 020 грн);

за повторне порушення вказаної норми протягом року — від 1 020 до 1 530 грн;

за знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень — від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів (від 510 до 680 грн).

Також існує стаття 246 Кримінального кодексу, відповідно до якої незаконна порубка, перевезення, зберігання чи збут лісу карається штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Оновлені штрафи за збирання деревини

10 жовтня 2024 року народні депутати прийняли закон про посилену відповідальність за неправомірне вирубування, знищення лісових культур і молодняка. Наприклад, штраф за пошкодження дерев/чагарників у розмірі від 510 до 1 020 грн підвищили до 3 400-8 500 грн.

А статтю Кримінального кодексу переписали, запровадивши штрафи у розмірі від 34 000 до 85 000 грн. Щоправда, президент Володимир Зеленський отримав закон на підпис ще 15 жовтня і досі не завершив справу. Тож нові норми станом на початок листопада не діють.

Нагадаємо, нещодавно в Україні збільшили штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів. Такі заходи стали необхідністю для ефективнішого захисту природних ресурсів.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за відсутність нової фотографії у паспорті. За законом, при досягненні 25 та 45 років громадяни повинні змінити фото на актуальне.