Какие штрафы за сухостой – можно ли собирать дрова в лесу

Украинцев могут наказать за сбор сухостоя — какие штрафы
Сухостой — это засохшие деревья и кустарники, которые стоят на корне или лежат на поверхности почвы. Часто украинцы собирают эти ресурсы в лесах, чтобы использовать для отопления. Однако закон говорит, что заготавливать и хранить дрова в виде сухостоя без специального разрешения запрещено.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за сбор сухостоя в лесу, ссылаясь на законодательство.
Штрафы за сбор сухостоя
Согласно статье 69 Лесного кодекса, для использования лесоматериалов необходимо получить так называемый лесорубный билет. Эти разрешения выдают владельцы или постоянные пользователи бесплатно. Без билета какая-либо заготовка древесины запрещается. Иначе нарушителям придется заплатить немалые штрафы.
Наказания за сбор сухостоя содержатся в Кодексе об административных правонарушениях (статьи 64, 65, 65-1, 66-1). Финансовые санкции установлены в таких размерах:
- за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины и заготовки живицы — от 6 до 14 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 102 до 238 грн);
- за незаконную порубку и повреждение деревьев/кустарников, уничтожение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных питомниках, а также молодняка природного происхождения и самосева — от 30 до 60 необлагаемых налогом минимумов (от 510 до 1 020 грн);
- за повторное нарушение указанной нормы в течение года — от 1 020 до 1 530 грн;
- за уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений — от 30 до 45 необлагаемых налогом минимумов (от 510 до 680 грн).
Также существует статья 246 Уголовного кодекса, согласно которой незаконная порубка, перевозка, хранение или сбыт леса карается штрафом в размере от 17 000 до 25 500 грн.
Обновленные штрафы за сбор древесины
10 октября 2024 года народные депутаты приняли закон об усиленной ответственности за неправомерную вырубку, уничтожение лесных культур и молодняка. Например, штраф за повреждение деревьев/кустарников в размере от 510 до 1 020 грн повысили до 3 400-8 500 грн.
Статью Уголовного кодекса переписали, введя штрафы в размере от 34 000 до 85 000 грн. Правда, президент Владимир Зеленский получил закон на подпись еще 15 октября и до сих пор не завершил дело. Так что новые нормы по состоянию на начало ноября не действуют.
Напомним, недавно в Украине увеличили штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов. Такие меры стали необходимостью для более эффективной защиты природных ресурсов.
Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за отсутствие новой фотографии в паспорте. По закону, при достижении 25 и 45 лет граждане должны сменить фото на актуальное.
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