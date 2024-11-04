Какие штрафы за сухостой – можно ли собирать дрова в лесу

Заготовка сухостоя грозит украинцам большими штрафами. Фото: Unsplash

Сухостой — это засохшие деревья и кустарники, которые стоят на корне или лежат на поверхности почвы. Часто украинцы собирают эти ресурсы в лесах, чтобы использовать для отопления. Однако закон говорит, что заготавливать и хранить дрова в виде сухостоя без специального разрешения запрещено.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит украинцам за сбор сухостоя в лесу, ссылаясь на законодательство.

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Штрафы за сбор сухостоя

Согласно статье 69 Лесного кодекса, для использования лесоматериалов необходимо получить так называемый лесорубный билет. Эти разрешения выдают владельцы или постоянные пользователи бесплатно. Без билета какая-либо заготовка древесины запрещается. Иначе нарушителям придется заплатить немалые штрафы.

Наказания за сбор сухостоя содержатся в Кодексе об административных правонарушениях (статьи 64, 65, 65-1, 66-1). Финансовые санкции установлены в таких размерах:

за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины и заготовки живицы — от 6 до 14 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 102 до 238 грн);

за незаконную порубку и повреждение деревьев/кустарников, уничтожение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных питомниках, а также молодняка природного происхождения и самосева — от 30 до 60 необлагаемых налогом минимумов (от 510 до 1 020 грн);

за повторное нарушение указанной нормы в течение года — от 1 020 до 1 530 грн;

за уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений — от 30 до 45 необлагаемых налогом минимумов (от 510 до 680 грн).

Также существует статья 246 Уголовного кодекса, согласно которой незаконная порубка, перевозка, хранение или сбыт леса карается штрафом в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Обновленные штрафы за сбор древесины

10 октября 2024 года народные депутаты приняли закон об усиленной ответственности за неправомерную вырубку, уничтожение лесных культур и молодняка. Например, штраф за повреждение деревьев/кустарников в размере от 510 до 1 020 грн повысили до 3 400-8 500 грн.

Статью Уголовного кодекса переписали, введя штрафы в размере от 34 000 до 85 000 грн. Правда, президент Владимир Зеленский получил закон на подпись еще 15 октября и до сих пор не завершил дело. Так что новые нормы по состоянию на начало ноября не действуют.

Напомним, недавно в Украине увеличили штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов. Такие меры стали необходимостью для более эффективной защиты природных ресурсов.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за отсутствие новой фотографии в паспорте. По закону, при достижении 25 и 45 лет граждане должны сменить фото на актуальное.