Продажа и разведение животных в Украине – какие штрафы могут появиться

Продажу и разведение животных хотят запретить. Фото: Unsplash

В Украине появилось предложение запретить гражданам разводить и продавать домашних животных во время войны и в течение 5 лет после завершения особого периода. За нарушение требования даже хотят штрафовать.

Подробности опубликовали на сайте электронных петиций Кабинета Министров.

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Предложение появилось 31 октября 2024 года и по состоянию на 5 ноября набрало только 14 голосов из 25 000 необходимых. Автор предложила установить запрет на разведение и реализацию домашних животных в течение действия военного положения и последующих 5 лет после окончания войны. Иначе нарушителям будут грозить штрафы в диапазоне от 8 500 до 68 000 грн.

Петиция о штрафах за разведение и продажу животных. Скриншот: petition.kmu.gov.ua

Кстати, подобную петицию опубликовали также в июне 2022 года. Тогда автор предложил внести изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения", а именно:

статью 22 дополнить абзацем о запрете разведения и продажи домашних животных "на период действия военного положения и в течение 5 лет после окончания";

статью 8 дополнить абзацем о запрете на разведение и продажу диких животных.

Что касается санкций за нарушение, то автор петиции указал на необходимость внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы статью 154-1 дополнить штрафом в размере от 500 до 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с последующей конфискацией животных (от 8 500 до 17 000 грн). Петиция набрала 4 348 голосов украинцев.

За что штрафуют владельцев животных

Штрафы прописаны в КУоАП. Согласно статье 89 Кодекса, владельцам четырехлапых любимцев грозят такие административные взыскания за жестокое обращение с животными:

за издевательства, повлекшие физическую боль, но не нанесшие телесных повреждений — от 3 400 до 5 100 грн;

за издевательства, совершенные до двух и более животных, или группой лиц — от 5 100 до 8 500 грн, или административный арест до 15 дней плюс конфискация животного;

за нарушение правил транспортировки (квалифицируется как один из способов издевательства) — от 3 100 до 5 950 грн.

Также следует знать об ответственности за несоблюдение требований по содержанию собак и кошек. По статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, выгул животного без намордника и поводка в общественных местах карается штрафом в размере от 170 грн до 340 грн. Столько же придется заплатить за неуборку фекалий четырехлапого друга на улице.

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