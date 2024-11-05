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Украинцев хотят штрафовать за разведение животных — детали

5 ноября 2024 17:11
Елизавета Супивская - редактор
Продажа и разведение животных в Украине – какие штрафы могут появиться
Продажу и разведение животных хотят запретить. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

В Украине появилось предложение запретить гражданам разводить и продавать домашних животных во время войны и в течение 5 лет после завершения особого периода. За нарушение требования даже хотят штрафовать.

Подробности опубликовали на сайте электронных петиций Кабинета Министров.

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Предложение появилось 31 октября 2024 года и по состоянию на 5 ноября набрало только 14 голосов из 25 000 необходимых. Автор предложила установить запрет на разведение и реализацию домашних животных в течение действия военного положения и последующих 5 лет после окончания войны. Иначе нарушителям будут грозить штрафы в диапазоне от 8 500 до 68 000 грн.

 

Петиція про домашніх тварин
Петиция о штрафах за разведение и продажу животных. Скриншот: petition.kmu.gov.ua

Кстати, подобную петицию опубликовали также в июне 2022 года. Тогда автор предложил внести изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения", а именно:

  • статью 22 дополнить абзацем о запрете разведения и продажи домашних животных "на период действия военного положения и в течение 5 лет после окончания";
  • статью 8 дополнить абзацем о запрете на разведение и продажу диких животных.

Что касается санкций за нарушение, то автор петиции указал на необходимость внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы статью 154-1 дополнить штрафом в размере от 500 до 1 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с последующей конфискацией животных (от 8 500 до 17 000 грн). Петиция набрала 4 348 голосов украинцев.

За что штрафуют владельцев животных

Штрафы прописаны в КУоАП. Согласно статье 89 Кодекса, владельцам четырехлапых любимцев грозят такие административные взыскания за жестокое обращение с животными:

  • за издевательства, повлекшие физическую боль, но не нанесшие телесных повреждений — от 3 400 до 5 100 грн;
  • за издевательства, совершенные до двух и более животных, или группой лиц — от 5 100 до 8 500 грн, или административный арест до 15 дней плюс конфискация животного;
  • за нарушение правил транспортировки (квалифицируется как один из способов издевательства) — от 3 100 до 5 950 грн.

Также следует знать об ответственности за несоблюдение требований по содержанию собак и кошек. По статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, выгул животного без намордника и поводка в общественных местах карается штрафом в размере от 170 грн до 340 грн. Столько же придется заплатить за неуборку фекалий четырехлапого друга на улице.

Напомним, модный дом Louis Vuitton изготовил роскошную собачью будку за 66 000 долларов. Ее создали из натуральной кожи и украсили золотой фурнитурой.

Также мы писали, что собаки любят гулять зимой на улице. Но из-за наступления морозов стоит подумать, как защитить любимца от холодных температур.

петиция домашние питомцы штрафы животные наказание

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