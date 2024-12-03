Собака на улице – за что и как наказывают владельцев в 2024 году

Женщина выгуливает собаку. Фото: Pexels

Владельцы четырехлапых любимцев несут ответственность за животных, особенно выгуливая их на улице. Существует немало правил, несоблюдение которых чревато административной ответственностью, то есть штрафами. К примеру, большие породы собак, внесенные в перечень опасных, запрещено выгуливать без поводка и намордника.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут наказать владельцев собак.

Читайте также:

Штраф за отсутствие намордника

Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) определяет требования для украинцев относительно выгула собак опасных пород. Этих животных обязательно нужно держать на поводке, применяя намордник. Согласно постановлению № 1164 "Перечень опасных пород собак", речь идет о:

акита-ину;

овчарке;

бульдоге;

бульмастифе;

бультерьере;

волкодаве;

добермане;

кане-корсо;

мастифе;

ротвейлере и т.д.

Если вывести крупное животное на улицу без поводка и намордника, можно получить штраф в размере 170-340 грн (статья 154 КУоАП). Для должностных лиц финансовая санкция составляет 340-850 грн. Если к ответственности привлекут повторно в течение года, придется заплатить 340-510 грн и 510-1 020 грн соответственно.

Другие штрафы для владельцев животных

Даже если хозяин выгуливает собаку правильно, он может наткнуться на неожиданные штрафы. Например, отказ убрать за четырехлапым любимцем карается санкцией в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн). Чиновники платят больше — от 340 до 850 грн.

Также следует знать о других распространенных нарушениях:

уничтожение зеленых насаждений — штраф от 170 до 510 грн;

нарушение правил благоустройства —- штраф от 340 до 1 360 грн;

причинение вреда имуществу постороннего человека — штраф от 1 700 до 3 400 грн

нападение на прохожего — штраф от 1 700 до 3 400 грн.

Если собака на улице напала на человека, в результате чего пострадавший получил травмы, то владельцу грозят исправительные работы или даже ограничение свободы (в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью).

Напомним, украинцы должны тщательно следить за четвероногими любимцами, выгуливая их в общественных местах. Особенно если собака входит в список опасных пород. Не соблюдая требования закона по воспитанию хвостатых, можно наткнуться на серьезные штрафы.

Также мы писали, что в Украине можно купить собак элитных пород. Конечно, цены могут поразить людей, которые привыкли брать на воспитание животных с улицы или приюта. Некоторые породы стоят десятки тысяч гривен, а содержание требует больших финансовых вложений.