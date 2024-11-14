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Які породи собак небезпечні та що буде за вигул без намордника

14 листопада 2024 17:12
Єлизавета Супівська - редактор
Небезпечні породи собак – який штраф за прогулянку без намордника
Небезпечні породи собак. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Власники домашніх тварин повинні підпорядковуватися вимогам щодо виховання улюбленців, інакше їм загрожують штрафи. Це також стосується правил вигулу собак у громадських місцях. Необхідно розуміти, що деякі породи входять у перелік небезпечних, отже, підлягають ретельному нагляду.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як потрібно вигулювати собак небезпечних порід і які штрафи за порушення.

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Які породи собак небезпечні

Постанову № 1164 "Перелік небезпечних порід собак" затвердив Кабінет Міністрів 10 листопада 2021 року. Туди входять:

  • акіта-іну;
  • бергамаско (вівчарка бергамська);
  • брохольмер датський;
  • бульдог;
  • бульмастиф;
  • бультер’єр;
  • вівчарка;
  • вовкодав;
  • доберман;
  • кане-корсо;
  • мастиф;
  • ротвейлер;
  • тер’єр;
  • метиси всіх зазначених порід та ін.

Для власників цих собак діють суворі правила вигулу. Оскільки люди несуть відповідальність за безпеку оточуючих та їх майна, то повинні виводити небезпечні породи собак на вулицю виключно в наморднику і на повідцю.

Які штрафи за вигул без намордника

Фінансові санкції прописані у статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення правил утримання собак і котів". Якщо господар утримуватиме незареєстрованих тварин, гулятиме з ними в заборонених місцях, не прибиратиме за чотирилапими улюбленцями, вільно пускатиме по вулиці без намордника, то буде змушений сплатити штраф у розмір від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Йдеться про суму 170-340 грн. Для посадових осіб розмір санкції більший — від 340 до 850 грн. Повторне притягнення до відповідальності протягом року карається штрафом на суму 340-510 грн (для посадовців — від 510 до 1 020 грн).

Зауважимо, на власників небезпечних порід собак чекають фінансові санкції у випадку загрозливої поведінки тварини. Наприклад, за напад на перехожого доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн, за знищення зелених насаджень — від 170 до 510 грн, за пошкодження чужого майна — повністю компенсувати завдану шкоду.

Нагадаємо, на сайті електронних петицій з’явилася пропозиція штрафувати українців за розведення і продаж тварин під час війни. Заборону хочуть запровадити на весь час воєнного стану і протягом 5 років після його завершення. А штраф за порушення — до 68 000 грн.

Також ми писали, що українці дізналися цікавий факт про ведучу реаліті "Кохання на виживання" та акторку "Жіночого Кварталу" Валерію Товстолєс. Виявляється, вона постійно возить із собою корм, аби нагодувати вуличних тварин.

тварини штрафи собака покарання вигулювання собак

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