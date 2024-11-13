Валерія Товстолєс годує безпритульних тварин

Зірка "Жіночого Кварталу" підгодовує вуличних тварин
Ведуча реаліті "Кохання на виживання" та акторка "Жіночого Кварталу" Валерія Товстолєс піклується про вуличних тварин. Дівчина завжди возить із собою корм, щоб нагодувати хвостатих.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".
Товстолєс возить із собою корм для тварин
13 листопада у світі відзначають Міжнародний день доброти. Акторка розповіла, які добрі справи робила у своєму житті. Товстолєс зізналась, що завжди возить із собою в авто корм для тварин, щоб нагодувати безпритульних хвостиків.
"Вважаю, що добро починається з дуже маленьких справ. Наприклад, у моїй автівці завжди є корм для тварин. Під час зйомок "Кохання на виживання" я бачила безліч бездомних котиків та собак, моє серце розривалося. Тому тепер у моєму багажнику — їдальня для них, і коли бачу голодного котика чи песика, завжди годую", — розповіла зірка.
Акторка закликала українців робити донати, добрі справи та залишати у своєму серці місце для гумору.
"Ви самі побачите, як ваше серце стане більшим: і для великого кохання, і для підтримки та допомоги", — додала вона.
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