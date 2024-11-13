Валерія Товстолєс годує безпритульних тварин

Радіоведуча і акторка "Жіночого Кварталу" Валерія Товстолєс. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Ведуча реаліті "Кохання на виживання" та акторка "Жіночого Кварталу" Валерія Товстолєс піклується про вуличних тварин. Дівчина завжди возить із собою корм, щоб нагодувати хвостатих.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".

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Товстолєс возить із собою корм для тварин

13 листопада у світі відзначають Міжнародний день доброти. Акторка розповіла, які добрі справи робила у своєму житті. Товстолєс зізналась, що завжди возить із собою в авто корм для тварин, щоб нагодувати безпритульних хвостиків.

"Вважаю, що добро починається з дуже маленьких справ. Наприклад, у моїй автівці завжди є корм для тварин. Під час зйомок "Кохання на виживання" я бачила безліч бездомних котиків та собак, моє серце розривалося. Тому тепер у моєму багажнику — їдальня для них, і коли бачу голодного котика чи песика, завжди годую", — розповіла зірка.

Валерія Товстолєс з песиком. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Акторка закликала українців робити донати, добрі справи та залишати у своєму серці місце для гумору.

"Ви самі побачите, як ваше серце стане більшим: і для великого кохання, і для підтримки та допомоги", — додала вона.

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