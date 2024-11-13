Валерия Товстолес кормит бездомных животных

Радиоведущая и актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес.

Ведущая реалити "Кохання на виживання" и актриса "Женского Квартала" Валерия Товстолес заботится об уличных животных. Девушка всегда возит с собой корм, чтобы накормить хвостатых.

Об этом она рассказала в интервью "Новому каналу".

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Толстолес возит с собой корм для животных

13 ноября в мире отмечается Международный день доброты. Актриса рассказала, какие добрые дела делала в своей жизни. Толстолес призналась, что всегда возит с собой в автомобиле корм для животных, чтобы накормить бездомных хвостиков.

"Считаю, что добро начинается с очень маленьких дел. Например, в моем автомобиле всегда есть корм для животных. Во время съемок "Любовь на выживание" я видела множество бездомных котиков и собак, мое сердце разрывалось. них, и когда вижу голодного котика или собачку, всегда кормлю", — рассказала звезда.

Валерия Товстолес с собачкой. Фото: instagram.com/lera_fatforest/

Актриса призвала украинцев делать донаты, добрые дела и оставлять в своем сердце место для юмора.

"Вы сами увидите, как ваше сердце станет больше: и для большой любви, и для поддержки и помощи", — добавила она.

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