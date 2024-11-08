Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/kvartal95official

Телевізійна юмористична гра КВК стала вдалим стартом для багатьох гумористів на пострадянському просторі. На сцені клубу веселих та кмітливих народжувалися й майбутні зірки українського шоубізнесу.

До 63-річчя з дня заснування гри редакція Новини.LIVE пригадує, хто з нині відомих українців починав з КВК.

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Володимир Зеленський та "Квартал 95"

Найвідомішою українською командою по праву можна назвати "95-й квартал". Капітаном команди був нинішній Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський у КВК. Фото. instagram.com/kvartal95official

Спершу майбутній лідер країни був у складі команди "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит", в якій також грали Андрій Яковлєв та Сергій і Борис Шефіри. 1997 команда стала чемпіонами Вищої ліги КВК.

Але після тріумфу припинила своє існування. Натомість Володимир Зеленський створив новий колектив, який згодом отримав назву "Квартал 95".

До колективу увійшли Олена Кравець, Сергій Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Денис Манжосов, Сергій Казанін, Юрій Корявченков та Валерій Жидков. Автором жартів у команді стала Олена Зеленська.

"95 квартал" на сцені КВК. Фото: скриншот

Команда грала на сцені КВК до 2003 року, але потім раптово перестала брати участь у грі. Як пізніше розповів Зеленський, причиною став конфлікт із "АМіК".

Після завершення кар'єри у КВК на базі команди "95-й квартал" було створено "Студію Квартал 95".

Юрій Ткач та Ігор Ласточкін

Ще одними українськими зірками у КВК стала команда "Днепр". Саме у складі колективу починали свій шлях гумористи Ігор Ласточкін, який був капітаном, та Юрій Ткач.

Команда КВК "Днепр". Фото: скриншот

Окрім того, до команди увійшли Володимир Борисов, Эфим Костянтиновський, Анатолій Чулков та Юрій Карагодін.

Протягом п'яти років "Днепр" грав на сцені КВК. Культовим номером команди стала мініатюра "Ігор та Лєна", де Ласточкін та Борисов грали подружжя.

2013 року команда зіграла останню гру в клубі, ставши срібними призерами Вищої ліги. Після завершення команда взялася за серіал "Країна У" спільно зі студією "Квартал 95".

2015 року "Днепр" став учасником "Ліги сміху", а після тріумфу на сцені Ласточкін та Ткач стали тренерами інших команд у грі.

Леся Нікітюк

Майбутня телеведуча брала участь у грі в складі команди "Торнадо Люкс" під час навчання у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Лише одна мініатюра зробила Лесю Нікітюк справжньою зіркою КВК. Номер "Галю, я в маршрутці" моментально розлетівся на крилаті вислови.

Сергій Сивохо

Покійний шоумен розпочинав свій шлях з гри у команді "ДПІ". Пізніше Сивохо також грав за "Дрім-Тім", Збірну СНД, Збірну XX століття.

Найбільше на сцені КВК актора запам'ятали як майстра музичних пародій. Сивохо першим у клубі спробував цей жанр. Серед найкращих номерів за участю Сивохи пародія на Луї Армстронга, Сергія Крилова, Тома Джонса та інших артистів.

Сергій Сивохо у молодості. Фото: instagram.com/sivoha.official

Кар'єра в КВК стала стартом для подальших проєктів Сивохи у медіа. Актор продовжував зніматися на ТБ, а пізніше став продюсером "Мега-радіо".

Також Сергій Сивоха займав крісло зіркового тренера "Ліги сміху", а у 2019 році розпочав політичну кар'єру.

У жовтні 2023 року актор помер у Німеччині через тривалу хворобу. Сивоху поховали у рідному Донецьку.

Євген Сморігін та Дмитро Танкович

Актори "Дизель Шоу" прославилися завдяки своїй участі в КВК з мінською командою "ЧП". Уродженці Білорусі стали справжніми зірками клубу.

Команда грала протягом чотирьох років та за цей час встигла зібрати чимало нагород. Після завершення кар'єри у КВК коміки продовжили кар'єру на телебаченні.

2015 року Сморігін приєднався до гумористичного проєкту "Дизель шоу". Цього часу Танкович був ведучим українських шоу "Танцюють всі", "Україна має талант" та "Куб". 2019 року шоумен також став одним з акторів "Дизелю".

Дмитро Танкович та Євген Сморігін. Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Одеські джентльмени

Українська команда з Одеси вперше вийшла на сцену 1986 року та вже за рік стала абсолютним чемпіоном Вищої ліги КВК.

Влучний одеський гумор, яскраві номери та неоціненна підтримка земляків дозволили команді стати зірками клубу.

Про свій шлях у КВК та подальше життя учасник "Одеських джентльменів" Дмитро Шпинарьов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Раніше зірка "Кварталу 95" Анастасія Оруджова прокоментувала скандальний виступ про ТЦК. Також "кварталівці" порівняли Трампа та Порошенка після виборів у США.