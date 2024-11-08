Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК arrow

Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

8 листопада 2024 10:38
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Українські команди у КВК — хто із зірок починав свою кар'єру з гумору
Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/kvartal95official
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Телевізійна юмористична гра КВК стала вдалим стартом для багатьох гумористів на пострадянському просторі. На сцені клубу веселих та кмітливих народжувалися й майбутні зірки українського шоубізнесу.

До 63-річчя з дня заснування гри редакція Новини.LIVE пригадує, хто з нині відомих українців починав з КВК.

Читайте також:

Українські зірки, які прославилися у КВК

Володимир Зеленський та "Квартал 95"

Найвідомішою українською командою по праву можна назвати "95-й квартал". Капітаном команди був нинішній Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський у КВК. Фото. instagram.com/kvartal95official

Спершу майбутній лідер країни був у складі команди "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит", в якій також грали Андрій Яковлєв та Сергій і Борис Шефіри. 1997 команда стала чемпіонами Вищої ліги КВК. 

Але після тріумфу припинила своє існування. Натомість Володимир Зеленський створив новий колектив, який згодом отримав назву "Квартал 95".

До колективу увійшли Олена Кравець, Сергій Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Денис Манжосов, Сергій Казанін, Юрій Корявченков та Валерій Жидков. Автором жартів у команді стала Олена Зеленська.

"95 квартал" на сцені КВК
"95 квартал" на сцені КВК. Фото: скриншот

Команда грала на сцені КВК до 2003 року, але потім раптово перестала брати участь у грі. Як пізніше розповів Зеленський, причиною став конфлікт із "АМіК".

Після завершення кар'єри у КВК на базі команди "95-й квартал" було створено "Студію Квартал 95".

Юрій Ткач та Ігор Ласточкін

Ще одними українськими зірками у КВК стала команда "Днепр". Саме у складі колективу починали свій шлях гумористи Ігор Ласточкін, який був капітаном, та Юрій Ткач. 

Команда КВК "Днепр"
Команда КВК "Днепр". Фото: скриншот

Окрім того, до команди увійшли Володимир Борисов, Эфим Костянтиновський, Анатолій Чулков та Юрій Карагодін.

Протягом п'яти років "Днепр" грав на сцені КВК. Культовим номером команди стала мініатюра "Ігор та Лєна", де Ласточкін та Борисов грали подружжя. 

2013 року команда зіграла останню гру в клубі, ставши срібними призерами Вищої ліги. Після завершення команда взялася за серіал "Країна У" спільно зі студією "Квартал 95".

2015 року "Днепр" став учасником "Ліги сміху", а після тріумфу на сцені Ласточкін та Ткач стали тренерами інших команд у грі.

Леся Нікітюк

Майбутня телеведуча брала участь у грі в складі команди "Торнадо Люкс" під час навчання у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Лише одна мініатюра зробила Лесю Нікітюк справжньою зіркою КВК. Номер "Галю, я в маршрутці" моментально розлетівся на крилаті вислови. 

Сергій Сивохо

Покійний шоумен розпочинав свій шлях з гри у команді "ДПІ". Пізніше Сивохо також грав за "Дрім-Тім", Збірну СНД, Збірну XX століття.

Найбільше на сцені КВК актора запам'ятали як майстра музичних пародій. Сивохо першим у клубі спробував цей жанр. Серед найкращих номерів за участю Сивохи пародія на Луї Армстронга, Сергія Крилова, Тома Джонса та інших артистів. 

Сергій Сивохо у молодості
Сергій Сивохо у молодості. Фото: instagram.com/sivoha.official

Кар'єра в КВК стала стартом для подальших проєктів Сивохи у медіа. Актор продовжував зніматися на ТБ, а пізніше став продюсером "Мега-радіо".

Також Сергій Сивоха займав крісло зіркового тренера "Ліги сміху", а у 2019 році розпочав політичну кар'єру.

У жовтні 2023 року актор помер у Німеччині через тривалу хворобу. Сивоху поховали у рідному Донецьку.

Євген Сморігін та Дмитро Танкович

Актори "Дизель Шоу" прославилися завдяки своїй участі в КВК з мінською командою "ЧП". Уродженці Білорусі стали справжніми зірками клубу.

Команда грала протягом чотирьох років та за цей час встигла зібрати чимало нагород. Після завершення кар'єри у КВК коміки продовжили кар'єру на телебаченні.

2015 року Сморігін приєднався до гумористичного проєкту "Дизель шоу". Цього часу Танкович був ведучим українських шоу "Танцюють всі", "Україна має талант" та "Куб". 2019 року шоумен також став одним з акторів "Дизелю".

Дмитро Танкович та Євген Сморігін
Дмитро Танкович та Євген Сморігін. Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Одеські джентльмени

Українська команда з Одеси вперше вийшла на сцену 1986 року та вже за рік стала абсолютним чемпіоном Вищої ліги КВК. 

Влучний одеський гумор, яскраві номери та неоціненна підтримка земляків дозволили команді стати зірками клубу.

Про свій шлях у КВК та подальше життя учасник "Одеських джентльменів" Дмитро Шпинарьов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Раніше зірка "Кварталу 95" Анастасія Оруджова прокоментувала скандальний виступ про ТЦК. Також "кварталівці" порівняли Трампа та Порошенка після виборів у США.

Юрій Ткач Володимир Зеленський гумор Квартал 95 Сергій Сивохо Леся Нікітюк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд