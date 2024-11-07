Квартал 95 висміяв Дональда Трампа

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки студії "Квартал 95" висміяли передвиборчу компанію президента США Дональда Трампа. Гумористи порівняли його із колишнім президентом України Петром Порошенком.

Відео було опубліковано в YouTube.

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Гумористи висміяли дії Трампа, направлені на те, щоб привернути увагу виборців. Вони нагадали українцям про те, як під час одного зі своїх передвиборчих мітингів республіканець припаркував сміттєвоз біля сцени. А також актори згадали слова Трампа про те, що це саме він знищив "Північний потік-2".

Гумористи порівняли Дональда Трампа із Петром Порошенком та показали глядачам відео, на якому колишній президент України заявляє про те, що саме він рятував столицю у перші дні війни.

"З такою передвиборчою компанією Трамп може готуватися до ще одного штурму Капітолію США", — резюмували у "Кварталі''.

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