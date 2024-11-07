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"Кварталовцы" сравнили Трампа с Порошенко

7 ноября 2024 17:00
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Квартал 95 высмеял Дональда Трампа
Фрагмент шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Звезды студии "Квартал 95" высмеяли предвыборную компанию президента США Дональда Трампа. Юмористы сравнили его с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Юмористы высмеяли действия Трампа, направленные на то, чтобы привлечь внимание избирателей. Они напомнили украинцам о том, как во время одного из своих предвыборных митингов республиканец припарковал мусоровоз у сцены. А также актеры вспомнили слова Трампа о том, что именно он уничтожил "Северный поток-2".

Юмористы сравнили Дональда Трампа с Петром Порошенко и показали зрителям видео, на котором бывший президент Украины заявляет, что именно он спасал столицу в первые дни войны.

"С такой предвыборной кампанией Трамп может готовиться к еще одному штурму Капитолия США", — резюмировали в "Квартале".

Напомним, также Анастасия Оруджева рассказала о серьезных проблемах, из-за которых обратилась к психотерапевту. А недавно Ирина Сопонару показала, с помощью каких процедур сохраняет молодость.

Юрий Ткач Дональд Трамп Квартал 95 выборы в США 2024 Ирина Сопонару

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