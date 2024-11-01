Квартал 95 потролив Юлію Тимошенко — відео

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки студії "Квартал 95" посміялися з лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка навідалася в один з ресторанів мережі фастфуду McDonald's. Гумористи припустили, чому колишня прем'єр-міністерка прийшла у заклад із охоронцями.

Відео опублікували на YouTube.

Читайте також:

"Квартал 95" про Юлію Тимошенко

Актори розповіли, що Юлія Тимошенко прийшла McDonald's із купою охорони. Гумористи припустили, від якої небезпеки її охороняла така кількість людей.

"Вони охороняли її фігуру. Стримували Юлію, щоб вона не "зірвалася" та не "влупила" Біг Тейсті (назва бургеру — Ред). Юлія Володимрівна була проти легалізації марихуани, але апетит у неї, ніби вона "за", — потролили політика актори.

Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95". А також ми розповідали, де ховається зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.