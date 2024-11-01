Квартал 95 потролил Юлию Тимошенко

Фрагмент шоу "Жгучие News". Фото: скриншот YouTube

Звезды студии "Квартал 95" посмеялись над лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая посетила один из ресторанов сети фастфуда McDonald's. Юмористы предположили, почему бывшая премьер-министр пришла в заведение с охранниками.

Видео опубликовали на YouTube.

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Актеры рассказали, что Юлия Тимошенко пришла McDonald's с кучей охраны. Юмористы предположили, от какой опасности ее охраняло такое количество людей.

"Они охраняли ее фигуру. Сдерживали Юлию, чтобы она не "сорвалась" и не "влупила" Биг Тейсти (название бургера. — Ред). Юлия Владимировна была против легализации марихуаны, но аппетит у нее, будто она "за", — потроллили политика актеры.

Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.