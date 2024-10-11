Куди зник сценарист "Квартал 95" Валерій Жидков

Сценарист Студії "Квартал 95" Валерій Жидков. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official/

Автор сценаріїв Студії "Квартал 95" Валерій Жидков народився в Росії, проте довгий час жив та працював в Києві. Нині він зник із соціальних мереж та не з'являється в шоу.

Про те, куди, ймовірно, переїхав сценарист розкаже редакція Новини.LIVE.

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Про шлях Валерія Жидкова

Жидков народився в Тамбові. У Росії він вивчився на інженера-системотехніка, а згодом після служби в армії він пішов у міліцію, де пропрацював близько двох років.

У 1993 році він почав виступати разом із командою "Тамбовські вовки", з якої сценічний псевдонім. Згодом Жидков перейшов у команду "Тапкіни діти" та став її капітаном замість Степана Казаніна.

У 2003 році Валерій став сценаристом Студії "Квартал 95".

Сценарист Студії "Квартал 95" Валерій Жидков під час виступу. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official/

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Жидков залишився у столиці та отримав паспорт громадянина України. На одному із благодійних виступів "Кварталу" у Польщі він публічно засудив криваву політику Кремля.

У перші дні війни актор разом з родиною виїхав до пгт Макарів, де йому здавалося буде безпечніше, ніж в столиці. За декілька днів йому з дружиною та дітьми вдалося вирватися з містечка, яке згодом окупували росіяни. Сценарист "Кварталу" втратив багато друзів та рідних в Росії, які підтримали кривавий режим Кремля.

Жидков відвіз родину за кордон, а сам повернувся у Київ — організовувати благодійні виступи на підтримку ЗСУ.

На початку війни Валерій активно вів соцмережі, а нині рідко щось публікує. Згідно з інформацією з соцмережі Instgaram, Жидков може нині проживати з родиною в Австрії.

Ймовірне місцезнаходження Валерія Жидкова. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official/

Нагадаємо, раніше у "Кварталі 95" посміялися з того, що Порошенка внесли до списку терористів у РФ. А також зірка "Кварталу 95" розповіла, як схудла на сім кілограмів через кризу в стосунках.