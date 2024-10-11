Куда исчез сценарист "Квартал 95" Валерий Жидков

Сценарист Студии "Квартал 95" Валерий Жидков. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official/

Автор сценариев Студии "Квартал 95" Валерий Жидков родился в России, но долгое время жил и работал в Киеве. Сейчас он исчез из социальных сетей и не появляется в шоу.

О том, куда, вероятно, переехал сценарист расскажет редакция Новини.LIVE.

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О пути Валерия Жидкова

Жидков родился в Тамбове. В России он выучился на инженера-системотехника, а затем после службы в армии он пошел в милицию, где проработал около двух лет.

В 1993 году он начал выступать вместе с командой "Тамбовские волки", из которой сценический псевдоним. Впоследствии Жидков перешел в команду "Тапкины дети" и стал ее капитаном вместо Степана Казанина.

В 2003 году Валерий стал сценаристом Студии "Квартал 95".

Сценарист Студии "Квартал 95" Валерий Жидков во время выступления. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official/

После начала полномасштабного вторжения РФ Жидков остался в столице и получил паспорт гражданина Украины. На одном из благотворительных выступлений "Квартала" в Польше он публично осудил кровавую политику Кремля.

В первые дни войны актер вместе с семьей выехал в пгт Макаров, где ему казалось будет безопаснее, чем в столице. Через несколько дней ему с женой и детьми удалось вырваться из городка, который впоследствии оккупировали русские. Сценарист "Квартала" потерял много друзей и родных в России, поддержавших кровавый режим Кремля.

Жидков увез семью за границу, а сам вернулся в Киев — организовывать благотворительные выступления в поддержку ВСУ.

В начале войны Валерий активно вел соцсети, а сейчас редко что-либо публикует. Согласно информации из соцсети Instgaram, Жидков может ныне проживать с семьей в Австрии.

Вероятное местонахождение Валерия Жидкова. Фото: instagram.com/valeryzhidkov_official/

Напомним, ранее в "Квартале 95" посмеялись над тем, что Порошенко внесли в список террористов в РФ . А также звезда "Квартала 95" рассказала, как похудела на семь килограммов из-за кризиса в отношениях.