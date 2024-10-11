Куда исчез сценарист "Квартал 95" Валерий Жидков

Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков
Автор сценариев Студии "Квартал 95" Валерий Жидков родился в России, но долгое время жил и работал в Киеве. Сейчас он исчез из социальных сетей и не появляется в шоу.
О том, куда, вероятно, переехал сценарист расскажет редакция Новини.LIVE.
О пути Валерия Жидкова
Жидков родился в Тамбове. В России он выучился на инженера-системотехника, а затем после службы в армии он пошел в милицию, где проработал около двух лет.
В 1993 году он начал выступать вместе с командой "Тамбовские волки", из которой сценический псевдоним. Впоследствии Жидков перешел в команду "Тапкины дети" и стал ее капитаном вместо Степана Казанина.
В 2003 году Валерий стал сценаристом Студии "Квартал 95".
После начала полномасштабного вторжения РФ Жидков остался в столице и получил паспорт гражданина Украины. На одном из благотворительных выступлений "Квартала" в Польше он публично осудил кровавую политику Кремля.
В первые дни войны актер вместе с семьей выехал в пгт Макаров, где ему казалось будет безопаснее, чем в столице. Через несколько дней ему с женой и детьми удалось вырваться из городка, который впоследствии оккупировали русские. Сценарист "Квартала" потерял много друзей и родных в России, поддержавших кровавый режим Кремля.
Жидков увез семью за границу, а сам вернулся в Киев — организовывать благотворительные выступления в поддержку ВСУ.
В начале войны Валерий активно вел соцсети, а сейчас редко что-либо публикует. Согласно информации из соцсети Instgaram, Жидков может ныне проживать с семьей в Австрии.
Напомним, ранее в "Квартале 95" посмеялись над тем, что Порошенко внесли в список террористов в РФ . А также звезда "Квартала 95" рассказала, как похудела на семь килограммов из-за кризиса в отношениях.
Читайте Новини.LIVE!