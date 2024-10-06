Квартал потролив колишнього президента Порошенко

У "Кварталі" висміяли Порошенка, якого пропагандисти внесли до списку терористів
Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач та Ірина Сопонару "потролили" колишнього президента України Петра Порошенка. Нещодавно у РФ політика додали до реєстру "терористів та екстремістів".
Відео опублікували на YouTube.
"Квартал" про Порошенка
Гумористи прокоментували новину російських ЗМІ та нагадали українцям усі меми, пов'язані із Петром Порошенком.
"В Рашці зовсім "злетіли з катушок", якщо в терористи записують простих байкерів. Можливо, приводом для внесення в списки стало старе фото Петра Олексійовича, в якому росіяни розгледіли загрозу своїй держбезпеці", — припустили актори.
У "Кварталі" припустили, що із такими гучними звинуваченнями пропагандистів Петро Олексійовчи міг би очолити "Хезболлу" — угруповання, визнане терористичною організацією в США.
Нагадаємо, також актори "Кварталу 95" порівняли Трампа із боягузливим школяром. А також зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач несподівано розповів про серйозну кризу в стосунках з дружиною.
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