Квартал потролив колишнього президента Порошенко

Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач та Ірина Сопонару "потролили" колишнього президента України Петра Порошенка. Нещодавно у РФ політика додали до реєстру "терористів та екстремістів".

Відео опублікували на YouTube.

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"Квартал" про Порошенка

Гумористи прокоментували новину російських ЗМІ та нагадали українцям усі меми, пов'язані із Петром Порошенком.

"В Рашці зовсім "злетіли з катушок", якщо в терористи записують простих байкерів. Можливо, приводом для внесення в списки стало старе фото Петра Олексійовича, в якому росіяни розгледіли загрозу своїй держбезпеці", — припустили актори.

Фрагмент шоу "Пекучі News" з Петром Порошенком. Фото: скриншот YouTube

У "Кварталі" припустили, що із такими гучними звинуваченнями пропагандистів Петро Олексійовчи міг би очолити "Хезболлу" — угруповання, визнане терористичною організацією в США.

Коміки потролили Порошенко. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, також актори "Кварталу 95" порівняли Трампа із боягузливим школяром. А також зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач несподівано розповів про серйозну кризу в стосунках з дружиною.